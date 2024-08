Festivais de vinho: veja como e onde fazer degustação da bebida

Os amantes de vinho provavelmente já pensaram em como seria bom ir a um lugar em que pudessem passar algumas horas degustando dezenas de rótulos de diferentes nacionalidades, ouvindo explicações sobre a origem das uvas e pagando um valor único para isso.

Eventos assim, que promovem o encontro dos produtores e vinícolas com os fãs dessa bebida, existem e estão acontecendo com cada vez mais frequência pelo país.

Como funcionam as degustações?

Os consumidores precisam comprar o ingresso com antecedência do evento que pretendem ir, optando pelo horário da degustação. Os maiores e mais conhecidos atualmente são o Vinho na Vila, Encontro de Vinhos, Sparkling Festival e Entardecer com Vinhos.

Chegado o dia, você recebe uma pulseira e uma ecobag com uma taça de cristal, que usará para degustar os vinhos nos estandes das dezenas de vinícolas e importadoras nacionais e internacionais que levam seus rótulos para serem apreciados.

Em cada estande, enólogos explicam a origem de cada garrafa e curiosidades da safra que originou aquele vinho. Caso goste, é possível comprar diretamente lá, com preços um pouco abaixo do mercado.

Também há opções de queijos, azeites, geleias e acompanhamentos, geralmente vendidos à parte – exceto no Entardecer com Vinhos, que tem o diferencial de a comida já estar inclusa no valor da entrada.

Preparativos

Larissa Fin, fundadora da Casa Vitis e idealizadora do Festival Vinho na Vila – que existe há 8 anos e em 2024 já teve edições em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e São Paulo – conta com exclusividade à CLAUDIA como um evento desse porte é preparado.

“Geralmente levamos 1 ano para produzir uma temporada inteira, são várias pessoas envolvidas. Estamos produzindo 7 eventos ao ano em 7 estados diferentes (ainda estão previstas edições em Salvador e Vitória), temos uma logística bem grande para conseguir levar os melhores vinhos de norte a sul do Brasil”.

Ela explica como as vinícolas participantes são selecionadas. “Levamos em consideração a qualidade, presença do produtor ou enólogo no evento e principalmente reservamos vagas para as vinícolas do estado que estamos visitando, pois nosso intuito é fazer o consumidor olhar pra dentro de casa e descobrir seus vinhos”, afirma.

Quem vai nesses eventos?

Embora criado para todos os públicos fãs de bons vinhos, Larissa conta que, com o passar dos anos, as mulheres são mais presentes. “Elas levam amigas, amores e família”.

O sucesso imediato surpreendeu os criadores, em 2016. “A primeira edição foi na Vila Madalena, em São Paulo. Começamos com 8 vinícolas participantes e esperávamos um público de 200 pessoas, mas tivemos uma demanda de mais de mil pessoas. Com isso ampliamos as edições em outra cidades e hoje temos sempre em torno de 30 vinícolas e mais de 4 mil passantes, que levam em torno de 6.000 garrafas por edição do festival”, recorda.

As vantagens dos festivais de vinho

Mas o que atraiu tanta gente para encontros com vinho como esses? “A principal vantagem é falar com o produtor ou enólogo, comprar um produto pelas mãos de quem produz uma experiência que só seria possível indo até essas mais de 30 vinícolas, algo bem difícil. É a oportunidade de conhecer essas pessoas, provar rótulos em primeira mão e sair com compras com preços inclusivos”.

Onde ir

Confira as próximas edições de Festivais de Vinho em 2024 divulgadas até agora:

Encontro de Vinhos

Próximas edições:

Ribeirão Preto (SP): 24 de agosto

Rio de Janeiro: 31 de agosto

São Paulo: 14 de setembro

Valor: de R$ 120,00 a R$ 145,00 + taxas

Informações: no site

Vinho na Vila

Próximas edições:

Salvador: 12 e 13 de outubro

Vitória: 26 e 27 de outubro

Informações e venda de ingressos: no site

Entardecer com Vinhos

Próxima edição:

Espaço GAP (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 255, Alto de Pinheiros, São Paulo)

Quando: 19 de outubro, das 15h00 às 19h00

Valor: R$ 199,00 (primeiro lote) e R$ 250,00 (segundo lote) + taxas, com apresentação de DJ, petiscos, antepastos e água inclusos.

Informações: no site

Sparkling Festival

Festival de espumantes e vinhos refrescantes, nacionais e importados

Próxima edição:

Shopping Market Place, em São Paulo

Data: a ser divulgada

Informações: no site

