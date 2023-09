Básicos da Cozinha: como fazer carne de panela

Preparar uma carne de panela, um clássico da culinária brasileira, pode parecer fácil, mas é uma receita que exige cuidado, técnica e dedicação. Para alcançar o preparo perfeito, é preciso dedicar atenção à escolha de cortes de carne adequados, temperos bem selecionados e uma abordagem lenta e paciente – e aí, sim, a carne de panela perfeita vai vir à tona.

A seguir, trazemos dicas e truques da chef Marcella Contipelli, do restaurante Pontremoli, em Campos do Jordão, que vão te ajudar a garantir que sua carne de panela fique macia, suculenta e perfeita para um almoço prático em família ou para o dia a dia. Confira:

Qual carne usar para a carne de panela

Para fazer carne de panela, não é qualquer corte que vai resultar numa receita macia e suculenta, por isso escolher o corte certo é essencial. Segundo a chef Marcella Contipelli, as carnes ideias para fazer cozidas são as mais duras e fibrosas: como colchão duro, lagarto, músculo, acém. “Nunca use carnes mais nobres para cozinhar, como filé mignon por exemplo”, alerta a cozinheira.

Tempero para carne de panela

Tempere a carne com sal e pimenta a gosto por pelo menos 30 minutos antes de cozinhar para que os sabores penetrem na carne. Você também pode adicionar alho, cebola e ervas, como tomilho e alecrim, para dar mais sabor. Cravos, molho de tomate ou pimentões também são opções aromáticas – aqui, a criatividade é bem-vinda.

Sele a carne antes

Aqueça um pouco de óleo em uma panela grande e doure a carne de todos os lados. Isso ajuda a selar os sucos e a manter a carne suculenta. Segundo a chef Marcella, o segredo para a carne não ficar dura é colocá-la aos poucos na panela para não soltar água.

“A panela deve estar sempre bem quente. Não se deve ficar mexendo e furando com garfo para não perder líquido”, explica. Além disso, sobre a panela, ela conta que as mais grossas e altas são ideais para esse tipo de preparo: “Não é obrigatório panela de pressão, mas ela ajuda a acelerar o processo.”

Adicione vegetais e aromáticos

Cebola, alho, cenoura, salsão e tomate são excelentes opções para adicionar sabor. Refogue-os junto com a carne para criar uma base aromática.

Outra dica para adicionar sabor e umidade ao preparo é adicionar algum líquido à carne para cozinhar lentamente. Pode ser caldo de carne, vinho tinto, cerveja ou até mesmo água. O líquido adiciona sabor e mantém a carne úmida.

Cozinhe lentamente

Cozinhe a carne em fogo baixo ou médio-baixo por um longo período de tempo. Isso permite que as fibras da carne amoleçam e o sabor se desenvolva. Use uma panela com tampa para evitar que o líquido evapore muito rápido.

Verifique o nível de água

Cheque de tempos em tempos o nível de líquido na panela durante o cozimento. Se estiver muito baixo, adicione mais líquido quente para evitar que a carne queime. O ideal, segundo Marcella Contipelli, é cozinhar em fogo médio.

“A água deve estar sempre um pouco acima de cobrir as carnes. Às vezes, é necessário adicionar mais água até atingir o cozimento completo”, complementa a chef de cozinha.

Verifique a maciez

Quando a carne estiver quase pronta, é hora de verificar a maciez: ela deve desmanchar facilmente com um garfo. Se ainda estiver dura, continue cozinhando até atingir a textura desejada.

Segundo a chef, o ponto certo é quando a carne estiver bem molinha, “quando conseguir passar o garfo e ela der uma leve desfiada”.

Ajuste o tempero

Quando a carne estiver bem macia, ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino, se necessário. Você também pode adicionar um toque de vinagre ou açúcar para equilibrar os sabores.

Acompanhamentos para carne de panela

A carne de panela combina bem com acompanhamentos como arroz, purê de batata, legumes cozidos ou pão fresco. Fica a sua escolha e criatividade! Veja aqui alguns exemplos de receitas imperdíveis:

Lembre-se de que a paciência é fundamental para fazer uma carne de panela deliciosa. Quanto mais tempo você puder dedicar ao cozimento em fogo baixo, melhor será o resultado final. Aproveite sua refeição!

