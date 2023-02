Restaurante subaquático é atração de luxo nas Maldivas

Destino de viagem dos sonhos de qualquer amante de praia e natureza, as Maldivas reservam não só uma beleza natural exuberante, como também atrações que resultam em roteiros inesquecíveis – inclusive quando o assunto é gastronomia.

A culinária típica desse pequeno paraíso na Terra, intitulada Dhivehi Cuisine, tem forte influência de seus países vizinhos, como Índia e Sri Lanka. Seus pratos mais famosos são de receitas com muitos peixes e frutos do mar, além de evidenciar a versatilidade do coco. Mas não são apenas os sabores que surpreendem nesse destino, como também o local onde esses preparos típicos são servidos.

O resort Anantara Kihavah reserva um espaço nada convencional para provar a culinária das Maldivas. É no salão subaquático do restaurante Sea que os comensais são convidados a provar pratos repletos de iguarias marítimas fresquinhas e outros ingredientes característicos do país. Durante as refeições no local, é possível ainda conhecer a primeira adega subaquática do mundo, além de apreciar a vista de tubarões, tartarugas e peixes tropicais.

Novidade no cardápio da casa, o menu degustação propõe uma experiência sensorial. O jantar, oferecido com vista para o fundo do mar, traz opções que incluem lagosta, Wagyu, atum e enormes camarões. De sobremesa, o menu em sete etapas traz um vacherin de maracujá com ganache de yuzu, folha de ouro, crosta de amêndoa e pó de coco. O valor final fica de 395 a 590 dólares (com harmonização de vinhos) por pessoa.

Fora o menu degustação, há também outras opções de refeição, incluindo pratos vegetarianos, café da manhã e menu para as crianças.

Caso o plano de viajar para as Maldivas ainda esteja fora do seu orçamento, existe a possibilidade de fazer um tour virtual pelo site do restaurante e matar um pouquinho da curiosidade – veja só.