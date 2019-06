O Dia dos Namorados está chegando e é hora de surpreender a pessoa amada de forma especial. Junto com presentes ou durante um jantar, a demonstração de amor pode vir também por meio de palavras.

Entretanto, nem todas as pessoas têm facilidade para se expressar e uma ajuda é sempre bem-vinda. Pensando nisso, separamos 10 mensagens românticas para o Dia dos Namorados para você surpreender o seu amor ou usá-las como inspiração para uma declaração totalmente sua.

Confira!

1. “Mais um dia dos namorados”

“Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados! Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal.

Você é a melhor companhia do mundo; me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida.

Qualquer momento ao seu lado é um tempo bem aproveitado, pois com você sou feliz como nunca fui. Espero que o nosso amor dure para sempre e que qualquer obstáculo possa ser facilmente superado.

Jamais esqueça que você é o amor da minha vida, a pessoa com quem quero passar os bons e os maus momentos sempre.

Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Acho que este ano deveríamos comemorar a nossa felicidade no mínimo todos os dias.”

Fonte: Menina das Frases

2. “Nosso primeiro dia dos namorados”

“No nosso primeiro dia dos namorados juntos, quero resgatar todos os sentimentos que invadiram o meu coração desde o início do nosso relacionamento.

No meio de tantas descobertas senti pela primeira vez um amor verdadeiro, onde não importa nada além da interação dos nossos sentimentos.

Com você soube como era me sentir cuidada e amada, ainda com o privilégio de ganhar uma bela amizade. Você trouxe clareza para a minha vida, e despertou em mim sentimentos que eu nem sabia que existiam.

Aprendi o valor da sinceridade e como minha vida é muito mais alegre com toda a sua cumplicidade. Nunca imaginei ter um namorado tão dedicado e apaixonado quanto você.

Espero que os nossos laços jamais sejam desfeitos, pois você desperta tudo de melhor que há em mim, e hoje já não imagino minha vida sem você ao meu lado. Vamos fazer deste o melhor de todos os dias dos namorados.”

Fonte: Mundo das Mensagens

3. A pessoa que eu amo

“A pessoa que eu amo tem um lindo sorriso

É tudo que eu preciso para minha alegria

A pessoa que eu amo tem nos olhos a calma

Ilumina minha alma, é o sol do meu dia”

Fonte: animicida (adaptado)

4. “Dia dos apaixonados”

“Todos os dias ao seu lado são mágicos e especiais, mas este é ainda mais, pois é o dia dos apaixonados e eu só tenho razões para sorrir.

Tenho a namorada mais linda, perfeita e querida do mundo e que me faz feliz pelo simples fato de existir.

Amo tanto você que nem o maior dos problemas é capaz de me roubar o sorriso apaixonado.

Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Obrigado por ser o meu mundo, e todos os dias fazer minha vida tão feliz.”

Fonte: Mundo das Mensagens

5. “Meu eterno marido”

“Você é, e sempre será, o grande amor da minha vida; o meu eterno marido, a razão de toda minha alegria e o motivo de eu viver tão feliz e realizada.

Por isso hoje quero desejar um feliz dia nos namorados para nós dois! Sim, dia dos namorados, porque quando amamos nunca deixamos de ser namorados.

Só espero que continuemos assim apaixonados eternamente. Amo você, meu bem!”

Fonte: Mundo das Mensagens

6. “Até o último dia da minha vida”

“O seu sorriso me faz feliz, a forma que você me abraça me passa toda a segurança do mundo. Eu não me vejo mais sem você, sem o teu amor… Você é a coisa mais importante do mundo para mim e quero estar com você até o último dia da minha vida!”

Fonte: Belas Mensagens de Amor

7. “Celebrar o amor”

“Hoje é um dia tão importante pra nós dois. Amor, é impossível descrever 100% do que eu sinto por você, por mais que eu procure palavras eu nunca vou achar nenhuma que chegue perto do que eu sinto.

O simples fato de estar ao seu lado me faz esquecer de todos os problemas, de todas as preocupações, de tudo que possa me causar mal. Você é como se fosse meu anjo, que cuida de mim a todo instante. E que anjo mais lindo que eu tenho na minha vida.

Você é a razão de todos os meus sorrisos, de toda a minha felicidade, de todo o meu amor que exala por onde passo, você é a parte mais bonita de mim, a parte mais pura, a parte que desperta meus calafrios.

Amor, você é o melhor namorado que alguém poderia ter. Foi tão de repente, tão inesperado a maneira como as coisas fluíram. Foi maravilhoso ver o universo conspirando ao nosso favor.

O destino não nos uniu por acaso. Nós nascemos um para o outro. Quero estar aqui com você para sempre, e te fazer o homem mais feliz do mundo, assim como você me faz a mulher mais feliz.

Eu torço para que o nosso amor floresça, se regenere e se fortifique a cada manhã. Eu te amo além dessa vida. Feliz dia dos namorados, meu amor.”

Fonte: Frases para Namorado

8. “O sorriso é meu, mas o motivo é você”

“De todos os loucos que conheci, a sua loucura é a mais bela de todas;

De todas as descobertas que já fiz, o seu beijo foi a maior delas;

Dos momentos mais felizes que tive, nenhum se compara com os que vivi com você;

De todas as moradas que existem no mundo, os teus braços é o meu lugar preferido;

Como diz aquela frase bem clichê: ‘O sorriso é meu, mas o motivo é você.'”

Fonte: Nos Acordes do Amor

9. “Escolhi você”

“Eu escolhi você, e sempre vou escolher, escolho você dez mil vezes. É com você que me sinto bem, é ao seu lado que encontro tudo aquilo que eu precisava, aquilo que me faltava e o que eu não imaginaria ter. Te quero muito mais que você possa imaginar, algo que não consigo explicar, apenas demonstrar em carinhos, demonstrar todo o bem que você me faz.”

Fonte: Belas Mensagens de Amor

10. “Insubstituível”

“Vamos falar de carinho, de sintonia, de sentimentos e loucuras. Vamos falar de amor, vamos lembrar de momentos e datas. É meu amor, eu não esperava chegar até aqui contigo. E é tudo tão incrível, é um sentimento único e intenso. Esse sentimento é insubstituível.

Só quero lhe lembrar, que você é o motivo de eu conseguir seguir forte, que você me faz crescer a cada dia. É uma sintonia incrível, o mundo conspirou pra nossa relação dar certo. Era tudo incerto, era tudo tão sem graça. Até você chegar e mudar minha vida completamente.

É tudo intenso, e tudo tão cheio de sentimentos. Eu vou está contigo nos seus piores dias, vou está contigo nos melhores dias. Eu quero te amar sem limites. Quero viver intensamente com você, não é só hoje que é uma data importante. Todos os dias com você é importante.

Nossa relação é maravilhosa, é um carinho enorme um pelo outro. Foram muitas risadas até aqui, mas está sendo as melhores loucuras estando com você ao meu lado. Quero vivência cada momento ao seu ladinho. Quero te amar a cada batimento do meu coração, até que ele pare. Te amo meu mundo, minha vida, meu amor, meu tudo.”

Fonte: Colete Amor

