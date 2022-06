Boteco Vegetal

Modo de preparo

Para a maionese Em uma panela aqueça o óleo e adicione a canela, deixe cozinhar em baixa temperatura por 30 minutos, processe no liquidificador e coe. Deixe esfriar. Em um liquidificador adicione o ovo e aos poucos adicione o óleo “em fio”, até que a maionese esteja com textura correta e firme. Corrigir sal a gosto.

Prepare o pó de canjiquinha Em uma frigideira, adicione a manteiga e a canjica, deixe a canjica tostar até que o aroma esteja como o de pipoca. Adicione o açúcar e deixe caramelizar rapidamente. Abra rapidamente sobre uma superfície fria. Após esfriar, processe no liquidificador até que vire um pó.

Prepare o tahine de amendoim Toste o amendoim na frigideira ou no forno. Processe ainda morno no liquidificador até virar uma pasta. Resfrie. Novamente no liquidificador, processe a pasta de amendoim resfriada com azeite, limão, sal e pimenta até que fique numa textura cremosa. Caso esteja muito denso, adicione água filtrada.

Prepare os croutons Corte o pão em cubos pequenos (se necessário, deixe um pouco no freezer para facilitar o corte e o pão não desmanchar), leve em fogo médio à frigideira com a manteiga até derreter, adicione os cubos de pão até que estejam crocantes e dourados, não deixe de mexer por nenhum momento. Finalize com sal a gosto.

Prepare o sweet chilli Em uma frigideira ou brasa, toste as pimentas inteiras até ficarem bem douradas. Depois, leve para cozinhar com o melado de cana e as maçãs. Deixe cozinhar e reduzir até que obtenha um molho denso. Em seguida, bata no liquidificador e acerte o sal.

Prepare os vegetais Descasque o minimilho de forma com que a espiga fique toda visível e dobre para baixo a palha, amarrando-o com a própria palha. Corte os quiabos ao meio e no comprimento e espete-os em um espeto. Corte a couve-flor em pedaços pequenos. Coloque óleo e sal em todos os vegetais e leve na brasa até ficarem tostados, porém ainda crocantes. Reserve para a montagem.

Montagem Monte cada vegetal em um prato separado. Deposite a maionese por cima do minimilho e adicione um pouco do pó de canjiquinha e cebolete. Coloque toda a couve-flor agrupada em um prato pequeno, finalize com tahine de amendoim por cima, finalize com croutons e cebolete. Disponha toda a parte tostada do quiabo para cima, regue com o sweet chilli e finalize com folhas de coentro e sementes de girassol.

*Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios