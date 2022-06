Receita de peixe e molho romesco

Modo de preparo

Prepare o romesco Embrulhe em papel alumínio a cebola, o tomate e o alho e asse até ficarem macios. Resfrie e tire a casca de todos. Queime o pimentão na boca do fogão ou na brasa, lave os pimentões em água corrente retirando a casca queimada, retire as sementes e reserve. Em uma panela aqueça óleo com o azeite e frite as castanhas-de-caju, até dourar levemente, coe e reserve as castanhas. No mesmo óleo, frite rapidamente a salsa e o dill, coe e reserve as ervas. Por último, frite os pedaços de pães até ficarem dourados e crocantes, coe e reserve. Na sequência resfrie o óleo. Em um liquidificador processe o tomate, cebola, alho, pimentão, ervas, castanha-de-caju e pão. Adicione o óleo com o azeite resfriado, o vinagre balsâmico e o sal. Processe em alta velocidade até a textura ficar homogênea, aparentando a textura de um purê. Reserve.

Prepare a pupunha Tempere os toletes com óleo de milho e sal. Leve diretamente para brasa e asse até queimar todas as laterais. Resfrie. Após resfriados, tire fatias bem finas do comprimento do produto com uma faca ou fatiador, reserve.

Prepare o fumet de peixe Em uma panela em fogo baixo, adicione todos os ingredientes e cubra com água, cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, tampe a panela, descanse por mais 30 minutos e coe. Reserve o líquido.

Para o molho de mexilhões Refogue a cebola na manteiga até dourar e acrescente o vinho branco, 150 gramas do fumet de peixe, o creme de leite fresco e um bouquet garni. Quando começar a ferver adicione os mexilhões. Desligue o fogo, tampe a panela e descanse por 15 minutos. Processe tudo no liquidificador e coe. Reservar o líquido levemente aquecido.

Montagem Tempere o peixe com óleo e sal, leve para a brasa com a pele em contato com o fogo, doure bem e vire o peixe até dourar dos dois lados. Reserve. Em um prato espalhe o romesco levemente aquecido no fundo do prato, em uma metade do purê repouse o peixe na brasa e na outra metade as lâminas de pupunha enroladas e temperadas com limão e sal. Finalize com folhas de coentro sobre a pupunha e regue ao redor do prato com o molho de mexilhões.

*Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios