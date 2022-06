Receita do Drinque Maçã do Amor

Modo de preparo

Para o purê de maçã Leve as maçãs para cozinhar com 50 gramas de água e o açúcar. Após, bater no liquidificador com o suco do limão até obter uma textura de purê.

Prepare o brigadeiro Coloque todos os ingredientes do brigadeiro numa panela, exceto a cachaça, e cozinhe até dar o ponto de enrolar. Desligue o fogo, acrescente a cachaça e misture bem. Enrole em bolinhas e reserve.

Prepare o caramelo Numa panela, junte o açúcar com a água e o vinagre. Mexa bem até dissolver o açúcar e leve ao fogo médio. Depois que levar ao fogo, não mexa mais para não açucarar a calda. Mergulhe os brigadeiros na calda e deixe secando até criar uma casquinha.

Prepare o drinqueEm um coqueteleira com gelo, adicione as cachaças e o purê de maçã verde, bata vigorosamente e coe em um copo alto com bastante gelo. Complete com a soda e finalize com o xarope de romã e o brigadeiro de guarnição.

*Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios