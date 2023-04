Dia da Carbonara: um roteiro para se deliciar em São Paulo

O dia 6 de abril é conhecido no mundo todo como o Carbonara Day. Para celebrar a ocasião, a cidade de São Paulo recebe a 2ª edição do evento homônimo que indica lugares para saborear a receita original italiana.

Instituído pela Unione Italiana Food e a International Pasta Organization, o Carbonara Day celebra oficialmente, desde 2017, este que é um dos pratos mais consumidos na Itália.

O evento na capital paulista é realizado pela Rete Gastronomica da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) e tem como objetivo difundir os sabores da autêntica da carbonara, já que a receita é amplamente preparada pelo mundo com variações, digamos, não tão bem aceitas pelos italianos.

São muitas as teorias sobre a origem desse prato. Uma delas afirma que o nome carbonara teria surgido na fronteira entre as regiões de Abruzzo e Lazio, pois esse seria o prato dos “carbonai” (carbonari, no dialeto romano): homens que produziam carvão (carbone) nas montanhas que separam as duas regiões.

Entretanto, na Itália, uma verdade é absoluta sobre sua receita: o prato não deve levar bacon, creme de leite e nem manteiga.

A verdadeira carbonara italiana

A receita de uma clássica carbonara italiana leva poucos ingredientes, mas que devem ser seguidos à risca para garantir o sabor inconfundível dessa massa. São eles: guanciale (defumado italiano preparado com as bochechas do porco; vale também usar panceta, a barriga do porco), gemas de ovos, queijo pecorino e pimenta-do-reino moída.

A massa tradicionalmente usada é o espaguete grano duro, mas versões com rigatoni ou penne também são encontradas no seu país de origem.

Carbonara Day em São Paulo

São 16 restaurantes que participam da edição de 2023 do evento promovido pela Italcam: Basilicata Trattoria, Casa Santo Antônio, Daje Roma, Due Cuochi Cucina, Enosteria Vino e Cucina, Foglia Forneria, La Piadina Cucina Italiana, Lassù, Maremonti, Mezza Luna, Pina Restaurante, Piselli, Temperani Cucina, Trattoria Fasano, Vinarium e Zena Caffè.

Os valores do prato variam de R$ 58 a R$ 110 e alguns incluem uma taça de vinho. Confira os restaurantes que participam da Carbonara Day em São Paulo no dia 6 de abril, quinta-feira:

Basilicata Cucina

Rua Joaquim Antunes 197 – Pinheiros

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 22h30

Valor da carbonara + taça de vinho tinto: R$ 62

Informações e reservas: (11) 3897-9660

Casa Santo Antônio

Av. João Carlos da Silva Borges, 764 Granja Julieta – São Paulo-SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h e 19h às 23h

Valor da carbonara: R$ 88

Informações e reservas: (11) 4328-6205

Continua após a publicidade

Daje Roma

R. Mateus Grou, 19 – Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h e 19h às 23h

Valor da carbonara + taça de vinho branco: R$ 78

Informações e reservas: @dajeroma_sp

Due Cuochi

Conheça aqui todas as unidades

Valor da carbonara em todas as unidades: R$ 89

Informações e reservas: @duecuochi

Enosteria Vino e Cucina

R. Jacques Félix, 626A – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h30 e 18h30 às 23h

Informações e reservas: (11) 2774-1710

Rua Oscar Freire, 574 – Cerqueira Cesar, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h30 e 18h30 às 23h

Informações e reservas: (11) 5039-5084

Valor da carbonara + taça de vinho (todas as unidades): R$ 104

Foglia Forneria

R. Domingos Fernandes, 548 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h e 18h às 23h

Valor da carbonara: R$ 85,39

Informações e reservas: (11) 3846-9695

La Piadina Cucina Italiana

R. Prof. Atílio Innocenti, 911 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 11h às 15h30 e 18h30 às 23h

Valor da carbonara: R$ 67

Informações e reservas: (11) 3926-5427 e (11) 91428-4411

Lassù Restaurante

R. Conselheiro Saraiva, 207 – Santana, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h e 18h às 00h

Valor da carbonara: R$ 110

Informações e reservas: @restaurantelassu

Maremonti

Conheça aqui todas as unidades

Valor da carbonara em todas as unidades: R$ 78

Informações e reservas: (11) 4224-5602

Mezza Luna Cucina del Sud

R. Padre João Manuel, 1105 – Jardins, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 16h e 19h às 23h

Valor da carbonara: R$ 79

Informações e reservas: (11) 3082-1662

Pina Restaurante

R. Jacurici, 27 – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h30 e 19h às 23h

Valor da carbonara: R$ 58

Informações e reservas: (11) 3071 2501

Piselli

Conheça aqui todas as unidades

Valor da carbonara em todas as unidades: R$ 95

Informações e reservas: (11) 3180-3760

Temperani Cucina

Rua Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 23h30

Valor da carbonara: R$ 79

Informações e reservas: @temperanicucina

Trattoria Fasano

Rua Iguatemi, S/N – (entre a Rua Joaquim Floriano e a Av. Horácio Lafer) – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 15h e 19h à 00h

Valor da carbonara: R$ 99

Informações e reservas: (11) 3167-3322

Vinarium Antica Trattoria

Alameda Lorena, 1214 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 00h

Valor da carbonara: R$ 78

Informações e reservas: (11) 2659-2419 / (11) 96064-7220

Zena Caffè

Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 16h e 19h às 00h

Valor da carbonara: R$ 69

Informações e reservas: (11) 3082-9362 / (11) 96195-8148