Aprenda a fazer pão de queijo caseiro

Pão de queijo já é uma delícia, mas feito em casa tem um sabor ainda mais afetivo. Que tal aprender a fazer a massa do quitute mineiro? Quem sina os segredos para um salgado fofinho é a chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a gosto. Confira o passo a passo:

Ingredientes

1 xícara de água

1/4 de xícara de manteiga

1/2 colher (sopa) de sal

4 ovos

1/2 xícara de óleo de milho

4 xícaras de polvilho doce

2 xícaras de polvilho azedo

1 xícara de leite integral

2 1⁄2 xícaras de queijo meia cura ralado

2 1⁄2 xícaras de queijo do reino ralado

1 xícara de queijo parmesão ralado

1) Em um bowl, junte os dois tipos de polvilho, os queijos e o sal. Reserve.

2) Em uma panela, em fogo médio, adicione a água, o leite, o óleo e a manteiga e deixe até levantar fervura.

3) Despeje a mistura da panela sobre a mistura do bowl.

4) Mexa com uma colher de pau ou espátula e deixe descansar por dez minutos para hidratar o polvilho.

5) Junte os ovos e misture até incorporar.

6) Misture bem com as mãos. No ponto ideal, a massa deve ficar homogênea.

7) Forme bolinhas com a massa. Se preferir, nesta etapa você pode congelar os pães de queijo para assar depois.

8) Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até dourarem. Sirva.

OPÇÕES DE RECHEIO



Pão de queijo já é delicioso sozinho, mas pode ficar ainda melhor recheado. Experimente complementá-lo com Catupiry, pernil desfiado, carne louca e até com linguiça grelhada e picada na ponta da faca. Como a massa é neutra, também admite doçuras no meio: vá de goiabada ou doce de leite.

Receita Ana Luiza Trajano | Texto Beatriz Koch | Fotos Bruno Geraldi | Produção Florise Oliveira

