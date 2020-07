3 receitas que vão te transportar direto para a praia

A cena é perfeita para quem anda muito estressada – até imaginá-la ajuda. O sol estalando, o barulho das ondas, a maresia na pele, os pés tocando a areia… A saudade da praia nunca foi tão intensa, ainda mais em um país como o nosso, que tem tantos destinos lindos. O distanciamento social nos privou de desfrutar as delícias da vida à beira-mar, mas dá para sentir o gostinho com este menu preparado pela chef Ana Luiza Trajano.

A clássica entradinha litorânea, a casquinha de camarão, ganha uma versão com farofa de dendê. Já o badejo com crosta de baru e creme de bobó é um prato para impressionar – você pode substituir a castanha de baru por qualquer outra, desde que seja brasileira, e o badejo por outro peixe de filé alto. Para finalizar, um bolo de chocolate irresistível com o toque azedinho do cupuaçu.

Casquinha de camarão com farofa de dendê

PRONTO EM 30 MINUTOS

RENDE 2 PORÇÕES

Para o creme de camarão

250 gramas de camarão-rosa limpo,

cortado em pedaços pequenos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 cebola em cubos

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de azeite

1 tomate, sem pele nem sementes, em cubos

50 mililitros de creme de leite fresco

Para a farofa de dendê

1/3 de xícara de azeite de dendê

1/3 de cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de farinha de mandioca fina

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha verde picada a gosto para finalizar

Prepare o creme de camarão Em uma tigela, tempere os camarões com sal e pimenta. Reserve. Em uma panela aquecida, doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente o camarão e frite. Junte o tomate e refogue. Adicione o creme de leite, misture e mantenha no fogo, mexendo, até a mistura encorpar. Reserve. Prepare a farofa de dendê Em uma panela aquecida, despeje o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a farinha de mandioca, tempere com sal e pimenta e deixe tostar por dois minutos. Distribua o creme de camarão entre duas cumbucas, cubra com a farofa de dendê e finalize com a cebolinha verde picada.

Badejo com crosta de baru e creme de bobó





PRONTO EM 45 MINUTOS

RENDE 4 PORÇÕES



Para a farofa de baru

100 gramas de castanha de baru, sem casca, torrada

70 gramas de farinha de tapioca flocada

100 gramas de manteiga derretida

Para o badejo

4 postas de badejo com cerca de 250 gramas cada uma

Sal e pimenta-do-reino a gosto

40 mililitros de azeite

Para o creme de bobó

1/4 de xícara de azeite de dendê

1/2 cebola em cubos

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho em pedaços

1/2 pimentão amarelo em pedaços

1 pimenta dedo-de-moça, sem sementes, em pedaços

1/3 de xícara de castanha de caju

1/3 de xícara de amendoim

400 gramas de mandioca cozida

1 xícara de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 colheres (sopa) de coentro picado

1 pedaço de gengibre de

2 centímetros, sem casca, ralado

Prepare a farofa de baru No processador, bata as castanhas de baru com a farinha de tapioca e a manteiga. Aos poucos, acrescente 1/2 copo de água, batendo, até obter uma farofa homogênea e úmida. Reserve. Prepare o badejo Em uma vasilha, tempere as postas do peixe com sal e pimenta. Em uma frigideira, aqueça o azeite e sele o badejo rapidamente, somente até dourar. Transfira as postas para uma travessa refratária. Cubra-as com a farofa de baru e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de dez minutos, até formar uma crosta crocante. Prepare o creme de bobó Em uma panela, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, o alho, os pimentões, a pimenta dedo-de-moça, a castanha de caju e o amendoim. Junte a mandioca cozida e o leite de coco e deixe apurar, adicionando, se necessário, 1 xícara de água. Tempere com sal e pimenta. Espere amornar e bata tudo no liquidificador. Acrescente o coentro e o gengibre. Distribua o creme entre quatro pratos e sirva com o peixe por cima.

Bolo de chocolate com nibs de cacau e caramelo de cupuaçu

PRONTO EM 1 HORA

RENDE 6 FATIAS

Para a massa

300 gramas de chocolate meio amargo cortado em pedaços

175 gramas de manteiga sem sal

2/3 de xícara de farinha de arroz

1/3 de xícara de nibs de cacau

6 ovos

1 xícara de açúcar

Para o caramelo

1/2 xícara de polpa de cupuaçu peneirada

3/4 de xícara de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal gelada

1/2 xícara de creme de leite morno

Prepare a massa Em um recipiente refratário, derreta o chocolate com a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria. Espere amornar, adicione a farinha de arroz e os nibs de cacau e misture. Reserve. Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até que a mistura fique bem leve. Junte ao chocolate e mexa delicadamente. Distribua a massa em uma fôrma redonda grande untada (ou, se preferir, em seis forminhas individuais) e leve ao forno preaquecido a 170ºC por 35 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Prepare o caramelo Em uma tigela, misture a polpa de cupuaçu com o açúcar. Transfira para uma panela média fria, espalhando a mistura por todo o fundo. Leve ao fogo médio, sem mexer, até que o açúcar das bordas comece a derreter e caramelizar. Só então mexa sem parar, lentamente, até que o líquido e evapore e o açúcar caramelize por igual. Abaixe o fogo, adicione a manteiga gelada e misture bem. Junte o creme de leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um caramelo liso. Transfira para um recipiente e deixe esfriar. Sirva o bolo com o caramelo.

TEXTO MARINA MARQUES | FOTOS ROGÉRIO VOLTAN | PRODUÇÃO FLORISE OLIVEIRA | CONCEPÇÃO VISUAL LORENA BARONI BÓSIO

