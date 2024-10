French bob, camadas e mais: os cortes em alta para a primavera 2024

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A chegada da primavera é uma boa hora para renovar o corte, concorda? Muitas encaram a temporada como uma preparação para as festas de final – sim, dezembro está logo aí. E eu trouxe cortes que vão dominar os looks nesta estação; vem ver!

Longos em camadas + franjas despojadas

Se você gosta de manter os cabelos compridos, mas quer movimento, pode investir no corte em camadas. Agora, quem quer mais volume, pode apostar no repicado.

Ambos podem – e devem – ser combinados com a franja cortininha (na altura da sobrancelha e mais abertinha no meio), que é considerada um coringa, já que vai bem com texturas lisas e cacheadas.

Outras franjas em alta: a repicada e longa nas laterais, ou a franja mais longa. Elas são uma opção principalmente para quem tem receio de apostar em um modelo mais curtinho. Com esse comprimento é possível variar o visual, inclusive prendendo as mechas frontais.

French Bob

Se você é adepta ao curtinho, uma boa opção é o French Bob. A altura do corte fica entre o meio do pescoço e a ponta da orelha. Favorece texturas lisas e cacheadas e é inspirado nas francesas de 1900. Pode ser acompanhado de uma franja repicada, que pode ser cortada reta ou em diagonal. Uma releitura que dá um toque moderno ao visual. Na finalização, você pode adotar um visual mais polido, fazendo uma escova, ou utilizar o babyliss ou amassar com o difusor para deixar mais despojado e natural.

Tem cabelo longo e se inspirou no french bob? É melhor não fazer uma transformação radical. A grande maioria não gosta do resultado e demora para se acostumar com o novo visual. Dica de expert em mudanças: experimente cortar aos poucos, assim, as chances de você gostar do seu look são maiores, certo?

Você prefere curto ou longo? No vídeo, abaixo, você confere na íntegra as tendências de cortes para a primavera 2024:

