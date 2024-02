Zendaya: o que você precisa saber sobre a franja da atriz

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A Semana de Alta-Costura, em Paris, foi palco de mais uma transformação surpreendente de Zendaya, que roubou as cenas com seu novo visual futurístico. A estrela não apenas deslumbrou na passarela, mas também chamou atenção pelos detalhes do seu corte, especialmente as franjas, também conhecidas como baby bangs.

Baby bangs: a franja de Zendaya

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por U Miss TV (@umisstv)

Uma variação das tradicionais franjas retas, porém mais curtas. Você pode optar pela versão reta ou desconectada, em que alguns fios são maiores do que os outros.

Não é indicada para quem tem rosto arredondado ou muito longo, pois evidencia ainda mais os traços.

Continua após a publicidade

Pode ser realizada nos cabelos lisos. Nos outros estilos, a pessoa terá que manter com a escova. Essa escolha demanda manutenção regular no salão para preservar sua forma, por isso, o retoque deve ser feito, no máximo, a cada 20 dias.

Como estilizar as baby bangs

Você pode deixar secar naturalmente ou então, se quiser modelar, use o secador com uma escova redonda. Se ficar com aspecto oleoso, por conta do contato da franja com a testa, borrife shampoo seco. Mas use essa dica com cautela, pois o produto pode ressecar as madeixas.

Cuidado com a transformação

Sempre falo que você não deve fazer nada radical nos cabelos, pois isso aumenta as chances de você não gostar do seu novo visual. E, no caso dessa franja, se você cortar, vai ter que esperar crescer.

Vale lembrar que o segredo por trás dessa mudança de Zendaya está nos apliques, que têm se tornado cada vez mais populares, pois permitem explorar uma série de texturas, cores e comprimentos, sem recorrer aos cortes drásticos.

Continua após a publicidade

Assim como a beldade, você também pode experimentar a franjinha sem passar a tesoura nas madeixas.

Agora, se você está pensando em renovar o visual, conto qual é a franja ideal para cada formato de rosto: