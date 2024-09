Como Isabelle Nogueira, ex-BBB, revertou a queda capilar? Expert revela

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quando entrou no Big Brother Brasil 2024, a ex-BBB e dançarina, Isabelle Nogueira, esbanjava um cabelo liso e longo. Mas ela revelou em suas redes sociais que, após sair do reality show, sofreu uma queda capilar e ficou com o cabelo quebrado e fino.

O que Isabelle Nogueira fez para combater a queda capilar?

Isabelle contou em seu perfil que recorreu a um médico tricologista, Julio Pierezan, para fazer alguns procedimentos, como o MMP (microinfusão de medicamentos na pele), que usa uma máquina de tatuagem para infiltrar medicamentos no couro cabeludo e serve para oxigenar e levar os nutrientes para o bulbo, combatendo a queda e melhorando outras condições.

Fez também um teste genético para avaliar 28 genes ligados à queda de cabelo, e os resultados mostram uma lista de medicamentos e vitaminas que podem ter uma maior eficácia contra os problemas encontrados.

Bacana, né? E estou contando tudo isso para dizer que, para ter um cabelo bonito, como o da sister, é preciso ter profissionais envolvidos. Por isso, sempre consulte o seu cabeleireiro para que ele possa indicar produtos e até outros especialistas para te ajudar em caso de problemas sérios.

E o que você pode fazer em casa e no salão para ter um cabelo bonito e liso, como o de Isabelle?

Como cuidar do cabelo em casa?

Não tem jeito, para manter as madeixas saudáveis, o corte é fundamental. No dia a dia, o cabelo pode sofrer diversas agressões e, quando você fica muito tempo sem cortar, é possível notar sinais de pontas duplas, divididas e quebradiças. Por isso, vale visitar o salão com mais frequência, entre dois e quatro meses, dependendo da velocidade de crescimento dos fios.

Você sabia que os cabelos lisos, como os da ex-BBB, podem sofrer com alguns problemas, como a oleosidade excessiva? Aqui, vale investir em shampoo e máscara, com formulações que tenham zinco PCA e melaleuca, para regular a oleosidade sem ressecar os fios e ainda garantir volume.

Quer copiar? Não tem segredo. Precisa cuidar dos fios. Mas na hora de deixá-los lisos, o uso de alguns produtos fazem a diferença, como o CC Cream antes de secar. Para finalizar, aposte no óleo de reparação nas pontinhas e em um spray de brilho no comprimento.

Gostou? No vídeo, abaixo, explico mais sobre cabelos oleosos e o que fazer:

