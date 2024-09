Conheça 5 cores de parede tendência para a primavera

Com a chegada da primavera, talvez seja o momento de você mudar a decoração da sua casa. Para além de objetos decorativos, a mudança no tempo pode ser o momento certo para adicionar mais cor nos ambientes. A estação das flores é sempre um momento de mudança e tudo parece mais colorido!

Transforme a sua casa com cores inspiradoras, que sejam delicadas ou vibrantes. Conheça agora cinco opções para você usar:

1. Cor de Argila

Uma combinação entre amarelo e laranja, ela relembra os tons terrosos e pode te inspirar a se reconectar com a natureza, principalmente com a terra. Pode combinar bem na sua sala ou home office, por ser uma cor sóbria.

2.Magenta

Um rosa mais sofisticado, seu tom mais avermelhado deixa o ambiente mais acolhedor e aconchegante. É uma cor quente e robusta, e consegue transformar qualquer ambiente, inclusive seu quarto, inspirando a paixão.

3.Azul Baleia

Uma aposta para essa primavera, esse tom de azul pode adicionar tranquilidade e sofisticação para o ambiente. Na sua sala de estar ou jantar pode combinar muito bem com a sua mobília.

4.Verde Grama

Talvez uma das cores mais comentadas, o verde deixa o seu ambiente mais harmonioso, equilibrado e libertador. Além disso, ele é alegre e estimulante. Pode ser perfeito para o seu banheiro ou hall de entrada.

5.Mostarda

Também terrosa, mas com um toque cítrico, ela é uma variação de amarelo, só que bem mais sofisticada. Vai bem em qualquer espaço, transmite proximidade com a natureza e vai te recordar do acolhimento que a estação traz.

