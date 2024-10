‘Mania de Você’: Rodrigo Cintra faz um raio-x dos cabelos das personagens

Quem aqui está acompanhando a novela Mania de Você, da TV Globo? Desde a sua estreia, os belos visuais das atrizes estão impressionando os telespectadores e internautas, com diversos estilos para a gente se inspirar, seja em corte ou coloração do cabelo.

Separei os melhores looks da novela e fiz um raio-X – de Gabz a Adriana Esteves – vem ver!

Cabelo de Viola, interpretada por Gabz

A personagem Viola aparece com os cabelos volumosos e cacheados. Se você é desse time, vale investir em ativador de cachos e óleo de reparação para manter a finalização poderosa, como a da atriz.

E não esqueça: madeixas longas e sem corte podem ficar pesadas, atrapalhando a definição. Por isso, além de aparar as pontinhas a cada três ou quatro meses, seu cabeleireiro pode fazer camadas, que distribuem o volume harmoniosamente e contribuem para uma textura mais encorpada.

Cabelo de Luma, interpretada por Agatha Moreira

Já as madeixas de Luma ganharam o corte pixie, o famoso joãozinho. Se você quer reproduzir o look, tem que levar em consideração que o estilo realça bem as extremidades. Por isso, é mais recomendado para os rostos triangular e oval, mas pode ser adaptado ao rosto redondo com uma franja mais longa, por exemplo.

Cabelo de Ísis, interpretada por Mariana Ximenes

A personagem Ísis exibe fios loiros na trama. A cor escolhida proporciona mais luminosidade para a atriz, que saiu de um ruivo para viver a vilã. Falamos sobre a mudança aqui.

O importante quando se fala em mudar de visual é levar em conta dois conselhos. O primeiro é: não faça uma transformação radical, você pode não gostar. O ideal é começar com luzes até a mudança completa da coloração.

E o segundo é investir em uma linha para cabelos loiros, com shampoo, condicionador e máscara. Invista em ativos como óleo de algodão e extrato de açaí, que protegem ao mesmo tempo que hidratam e vão garantir cabelos saudáveis.

Cabelo de Mércia, interpretada por Adriana Esteves

A vilã Mércia surgiu com os cabelos longos e na cor castanho. Tem uma frase que gosto de dizer: há um castanho para cada mulher. O do tipo monocromático pode deixar a pessoa mais apagada e aí o ideal é investir em maquiagem para valorizar o visual.

Mas também é possível brincar com as mechas, sejam as frontais, por todo o comprimento ou só nas pontas. Para manter o tom vibrante, evite água escaldante, que pode desbotar, e aplique um CC Cream com proteção solar e térmica.

Curtiu? No vídeo, abaixo, ensino como manter a cor com saúde e brilho, sem desbotar:

