Como descobrir o formato ideal para as suas sobrancelhas?

As sobrancelhas são responsáveis por proporcionar a harmonia e o equilíbrio de expressões que todo rosto merece, não é mesmo? Mas entre tantas possibilidades de tamanhos, formatos e cores, será que existe um design de sobrancelhas ideal para cada tipo de rosto?

Para solucionar essa e outras dúvidas, conversamos com a especialista em harmonização e design, Renata Pena, para descobrir como escolher o formato e o método que valorize o desenho das suas sobrancelhas.

Confira as principais dicas a seguir:

Como escolher o designer das minhas sobrancelhas?

Para entender um pouco mais sobre a importância do design de sobrancelhas e suas múltiplas possibilidades, Renata explica que antes de tudo, é necessário entender qual é a real função das sobrancelhas em nosso rosto.

Continua após a publicidade

“A única função das sobrancelhas é estética, pois são com elas que conseguimos atribuir harmonia entre as características da parte frontal do nosso rosto com o restante das feições”, explica a esteticista.

“A verdade é que não existem medidas ou formatos definidos para cada rosto. Nossa face não é simétrica, e por isso, como profissional, trabalho respeitando as estruturas naturais das sobrancelhas de cada pessoa, buscando sempre manter a naturalidade e a harmonia que todo rosto merece”, acrescenta Renata.

Portanto, não. Não existe um formato mágico que fará com que suas sobrancelhas tenham um design único. O ideal é seguir a estrutura natural do crescimento dos pelos, de preferência com o auxílio de um profissional especializado, que trará as delimitações de início e de extensão final dos pelos de acordo com as proporções do seu rosto.

Continua após a publicidade

“Para que você consiga um design proporcional às suas características, é fundamental realizar uma avaliação visagista com um profissional designer. Ele realizará toda e qualquer medição de suas características, retirando os excessos e aprimorando o que é necessario para o seu rosto”, comenta Renata.

Mas afinal, qual o melhor método de design para as sobrancelhas?

Se durante os anos 1990 e 2000 a principal tendência era manter os fios das sobrancelhas em uma linha extremamente fina, em 2024, segundo Renata, o preenchimento de sobrancelhas e a correção de algumas falhas são algumas das características mais procuradas em procedimentos de design para as sobrancelhas.

“O acerto de volume e a correção de buracos são alguns dos procedimentos mais comuns durante o processo de design dos fios. Mesmo após uma onda de afinamento e retirada dos pelos durante os anos 2000, hoje, percebo que a maioria busca aprimorar a naturalidade das sobrancelhas, sem parecer exagerado ou artificial”, comenta a designer.

Continua após a publicidade

“Em minha clínica, trabalho excepcionalmente com a pinça, a cera quente e com a linha depilatória, no método de depilação egípcia. Porém, todas elas são seguras, desde que o profissional saiba manusear. Das três, a cera quente é a que mais pode causar intercorrências quando aplicada em peles que já estejam sensíveis ou lesionadas”, diz.

Nesse caso, o importante é avaliar o estado físico de sua pele antes de realizar qualquer procedimento de retirada dos pelos. Para peles mais sensíveis, os procedimentos com menor atração, como a pinça, poderão proporcionar maior conforto durante e após o procedimento.

Continua após a publicidade

“Independente de qualquer processo, verifique com o seu esteticista qual é o melhor método para o momento atual de sua pele. Muitas vezes, o excesso de tração poderá impactar no desenvolvimento de crescimento dos fios, causando ainda mais falhas ou alergias”, pontua Renata.

“Brinco que as sobrancelhas são como molduras do nosso rosto: cada uma tem a sua e sabe muito bem como cuidá-las. Basta apreciar com delicadeza e naturalidade”, finaliza.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.