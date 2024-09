Aprenda a fazer o corte bob razor de Lilly Collins, a Emily em Paris

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Lilly Collins apareceu deslumbrante na pré-estreia da série Emily in Paris (Netflix), na última terça-feira, 10, em Roma, na Itália. E o que vem chamando a atenção é o corte de cabelo da atriz: o bob razor.

O corte tem como referência o bob tradicional e razor, na tradução, significa navalha, um acessório usado para desfiar as pontinhas.

Como não tem camadas, é ideal para texturas lisas, mas pode ser usado em onduladas. Se você é cacheada ou crespa, por exemplo, o corte pode ficar com um volume desproporcional nas laterais – caso não goste de volume, deve fugir desse visual.

Na hora de finalizar, vale aplicar um cc cream e secar com o secador, modelando as pontas para dentro, como fez a atriz. Também é possível optar por um estilo mais bagunçado, amassando as madeixas com as mãos ou usando um babyliss.

Como essa finalização é reta e o corte não tem camadas, harmoniza mais com o rosto oval. Uma vez que o rosto redondo pede cortes para alongar a face; o quadrado precisa de camadas mais fluídas; e o retangular pede repicados para equilibrar o rosto.

Em tempo: esse corte precisa ser realizado a cada dois meses, para não perder a forma e prejudicar o seu visual, ok?

Mudança radical

Tem cabelo longo e está inspirada no visual de Lilly Collins? É melhor não fazer uma transformação muito drástica. Pode ser que você não goste e vai demorar pra se acostumar com o novo visual. Então, vá cortando aos poucos, assim, as chances de você gostar do seu look são maiores, combinado?

Você é do time curto ou longo? No vídeo, abaixo, trouxe as vantagens e desvantagens de cada um. Confira em:

