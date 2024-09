Vintage curl: aprenda a reproduzir o ondulado elegante de Weruska Gallisi

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A modelo e atriz Weruska Gallisi, que já participou de peças, como Gota D´água, de Chico Buarque, e de desfiles Haute Couture e Prêt-à-porter, de grifes como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e Jean Paul Gaultier, subiu aos palcos recentemente com a peça teatral Manhattan, dramaturgia de Paulo Emílio Lisboa.

Interpretando a personagem Cindy, uma atriz renomada, que se torna amiga de um roteirista de cinema, ela investiu no vintage curl, um penteado com ondas bem marcadas, características dos anos 1950.

Mas, Cintra, é possível usá-lo no dia a dia? E a resposta é: sim. E trago referências!

Veja a influencer e empresária Kim Kardashian. Com ela, o visual fica glamouroso, por conta da finalização, conferindo mais volume, movimento, além de valorizar o comprimento.

Aqui, outra versão do vintage curl com Weruska, projetando um ar mais sexy e poderoso.

Como ondular com babyliss

Após lavar os cabelos, aplique um CC Cream com proteção térmica, para evitar danos aos fios. Depois, com um babyliss grosso ou aparelho triondas, separe uma mecha com dois dedos de espessura e enrole, de dentro para fora, principalmente ao redor do rosto – assim confere movimento. Espere de 10 a 15 segundos e depois solte o modelador. Como a ideia é deixar vintage, quanto mais marcado, melhor. Finalize borrifando um spray fixador e spray de brilho.

Acessórios: sim ou não?

Um acessório que combine com o seu dia a dia ou evento que você vai participar pode fazer toda diferença no visual. Aqui, a atriz arrasou com uma tiara de ramos de flores e cristais, que deixou o look ainda mais charmoso. Então, se você quer variar, invista em grampos, lenços, tiaras e presilhas.

Gostou das dicas? Se você ainda não sabe ou nunca tentou fazer babyliss, trouxe um passo a passo:

