Cortes inspirados em animais: wolf, butterfly, octopus e jellyfish

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Constantemente surgem novos visuais, ideias ou até uma estética repaginada. Desta vez, alguns cortes de cabelos têm nomes inspirados em animais. Calma lá! Ninguém vai ficar parecendo um lobo ou uma água-viva. Mas o corte tem algumas características que lembram esses bichinhos.

Wolf cut (corte lobo)

Ele é caracterizado por mechas desconectadas, com mais volume no topo da cabeça e nas laterais. Pode ser feito em cabelos longos ou mais curtos, pois a ideia principal é trazer o volume e movimento ao redor do rosto, como fez a cantora Billie Eilish.

As estilizações devem proporcionar mais balanço, como, por exemplo, as ondas. Aqui em CLAUDIA, já ensinei o passo a passo para você fazer em casa. Também é possível investir em uma escova ou até deixar as madeixas secarem naturalmente.

Butterfly cut (corte borboleta)

Esse estilo tem uma pegada mais retrô, devido ao repicado e a franja mais alongada e volumosa, que remete ao visual das top models dos anos 1990. Para copiar o butterfly cut da influenciadora Matilda Djerf, peça ao seu cabeleireiro para fazer algumas camadas que se iniciam na altura do queixo, combinadas com uma franja desfiada.

A finalização pede uma escova modelada. Basta aplicar um cc cream e secar os fios com uma escova média. Separe mechas largas e coloque bobes. Espere alguns minutos, depois é só soltar e finalizar com spray fixador.

Continua após a publicidade

Octopus cut (corte polvo)

É uma adaptação dos shags e mullets. Caracterizado por camadas repicadas desde o topo da cabeça, criando mais volume ao redor do rosto e mechas alongadas com menos volume no comprimento, recriando tentáculos de um polvo. A estilização também pede por movimento, então aproveite para assumir a sua textura natural. Vale aplicar um CC Cream e amassar os fios após o banho, para deixá-los desalinhados.

Aposte ainda em um pó modelador para conquistar mais volume no topo da cabeça. Vale lembrar: madeixas com muitas camadas precisam de manutenções recorrentes para que mantenham o caimento, portanto, reserve um tempinho na sua agenda para retornar ao salão a cada 40 dias para cortar novamente os fios.

Jellyfish cut (corte água-viva)

Sem sombra de dúvidas, o jellyfish cut é o estilo mais ousado dessa lista. Inspirado no corte japonês hime cut, que foi tendência nas décadas de 1970 e 1980, o visual tem as mechas frontais mais curtas, com um acabamento em uma base reta e a parte de trás é longa, como os da atriz Nicole Kidman.

Apesar de parecer fácil de reproduzir, se você estiver considerando investir nesse look, procure um profissional experiente, pois o resultado pode ser desastroso.

A tendência é moderna e carrega uma estética mais minimalista, pedindo por um acabamento chapado, ou seja, ele é indicado para madeixas lisas ou alisadas. E muito spray de brilho para deixar o visual poderoso.