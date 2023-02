Penteado twist: Rodrigo Cintra ensina como fazer e cuidar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já ouviu falar em twist? O penteado já fez e ainda faz muito sucesso entre as famosas. Apesar de ser aderido com mais frequência por pessoas com cabelo cacheado e crespo, o estilo também funciona em madeixas lisas e onduladas. Além disso, é uma ótima alternativa para quem está passando pela transição capilar e para quem quer variar o look, mas não tem tanta habilidade para fazer tranças. No texto de hoje conto tudo o que você precisa saber para fazer e manter o seu penteado twist impecável; vem ver.

Preparo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alicia Keys (@aliciakeys)

Para conquistar o visual da cantora Alicia Keys, antes de iniciar a torção dos fios, é essencial lavar e secar bem os cabelos. Evite aplicar produtos como os óleos capilares, pois eles facilitam o deslize dos fios e prejudicam a fixação do penteado.

Como fazer o penteado twist

Comece desembaraçando todo o cabelo e depois aplique um CC Cream em todo o comprimento. Faça a divisão das mechas em pequenos quadradinhos e aplique um pouco de pomada na raiz. Em seguida, reparta a mecha em duas mais finas e comece a enrolar uma na outra, criando uma torção. Finalize com elástico de silicone nas pontas. Você também pode fazer um rabo de cavalo, como a cantora Kelly Rowland, e só torcer o comprimento. Se quiser, adicione extensões para deixar o penteado mais alongado.

Quanto tempo posso manter?

O penteado pode ser feito e desmanchado no mesmo dia, mas assim como as box braids, o twist também pode ser mantido por um certo tempo, porém, nesse caso, o ideal é não passar de dois meses. Como algumas mechas já ficam soltas, podem começar a embolar e criar dreads, principalmente se o estilo escolhido for esse usado pela cantora Beyoncé. Em alguns casos não dá para desatar os nós, sendo necessário cortar as madeixas.

Dá para fazer em cabelos lisos e ondulados?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

A técnica funciona e pode ser feita em todo tipo de cabelo, desde os crespos, como os da influenciadora Camilla de Lucas, até os lisos. O passo a passo também não muda, porém, nos fios lisos e ondulados, pode ser necessário usar um produto no comprimento, como spray fixador, para que o penteado não desmanche.

Quais cuidados devem ser tomados para evitar possíveis danos?

Na hora de torcer as mechas, atente-se para não fazer uma tração exagerada na raiz e entre elas, pois do contrário você pode acabar com o couro cabeludo bem dolorido, com fios arrancados e quebrados. Na hora de desmanchar o twist também é necessário desenrolar com cuidado e depois pentear delicadamente, para evitar que os cabelos se embolem e quebrem. Além disso, vale ressaltar que a lavagem é apenas na raiz. O comprimento deve ser condicionado. E mais, não durma com as madeixas molhadas, pois esse hábito pode contribuir para o apodrecimento delas.

