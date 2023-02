Rodrigo Cintra responde: posso substituir condicionador por máscara?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quando falamos sobre os cuidados com o cabelo, sabemos que apenas um produto não é o suficiente para garantir a hidratação e a saúde. Precisamos investir em um condicionador e em uma máscara. Mas, Cintra, qual devo utilizar primeiro? E se eu inverter a ordem? Posso substituir um deles? Essas são algumas perguntinhas que recebo.

Não tem problema trocar o condicionador pela máscara capilar, desde que seja por um período determinado. Naqueles casos de porosidade e ressecamento, ou seja, quando você percebe que precisa de uma hidratação um pouco mais intensificada.. Você pode observar isso de duas formas: pelo tato, ao passar os dedos pelas pontas e comprimento, e sentir aspereza, ou visualmente mesmo.

Diferenças entre condicionador e máscara capilar

Ambos são essenciais. O condicionador é mais leve e de uso diário, apresenta menos ativos e sua função é estabilizar o PH do cabelo após a lavagem com o xampu. Resultado: madeixas macias e superficialmente tratadas.

Já a máscara possui uma grande concentração de ativos. Hidrata, fortalece e recupera, desde os danos relacionados aos hábitos mais simples, como a quebra provocada pela escovação, até por aqueles mais intensos, como a descoloração e o alisamento. Aliás, ainda existem cremes de tratamento com cores que ajudam a manter a tonalidade, reforçando a nuance, o brilho e a saúde.

A ordem certa dos produtos capilares

Para manter uma boa rotina, devemos ter a devida atenção com as etapas. Primeiro o xampu, para abrir as cutículas e fazer a limpeza. Massageie bem com as pontas dos dedos e, depois do enxágue, aplique o condicionador, que repõe ativos e fecha as cutículas. Mas evite passá-lo na raiz.

Agora, ao buscar uma nutrição maior, siga esse passo a passo: aplique a máscara após a lavagem com o xampu. Lembre-se de não extrapolar no tempo de pausa. Não vai fazer com que tenha mais efeito. Lave novamente e só então passe o condicionador para garantir os ativos nos fios.

Como disse lá no início, se você deixar o condicionador de lado, isso será prejudicial, pois suas madeixas podem ficar pesadas e sem movimento. No vídeo abaixo explico um pouco mais sobre as características de cada um desses produtos:

Quer dar um up nas madeixas? Faça uma hidratação no salão!

Os produtos aplicados pelos cabeleireiros contam com substâncias diferenciadas e que vão potencializar ainda mais os cuidados que você tem em casa. A dica é: fazer a hidratação no salão uma vez por mês e continuar com a máscara de tratamento em casa, combinado?