Horóscopo da semana: previsões entre 23 e 29 de outubro

Se você ainda nem se recuperou do Eclipse Solar do dia 14 de outubro, um aviso: essa semana será marcada pela energia do Eclipse Lunar, que acontece no sábado, 28. Veja como o período de 23 a 29 de outubro será influenciado pelas movimentações astrológicas no nosso horóscopo da semana:

Áries: A semana começa intensa! Com o Sol brilhando no seu setor de transformação e recomeços, você vai gerir o período com muito entusiasmo, embora sinta-se sugada por pessoas e situações. Controle seus impulsos. O Eclipse Lunar de sábado vai promover encerramentos e recomeços.

Touro: Semana pra lá de importante para você, já que o Eclipse, o último de 2023, chega bem em seu signo trazendo finalizações e recomeços. É momento de se desapegar de ideias, situações e pessoas que não trazem mais energias e abrir espaço para o novo. O passado pode voltar pedindo reavaliações.

Gêmeos: Esta semana, você tem a oportunidade de trabalhar de forma intensa suas emoções e tudo que você deseja reconstruir internamente. Com a energia alta do Sol e da Lua, você promove uma mudança íntima em todos os setores da sua vida. Contudo, alerta para alguns escapismos emocionais com o retorno de alguém ou de uma situação não encerrada totalmente.

Câncer: A semana começa com a Lua Crescente em seu setor de desapegos, trazendo oportunidades para reformular uma situação conflitante pra você. Por outro lado, o Eclipse Lunar acontece no seu paraíso astral e te oferece oportunidades positivas de renovar sua autoestima e alegria de viver.

Leão: Esta semana, a Lua em seu setor de relacionamentos joga luz a certas situações que você estava tentando não encarar. Por outro lado, o Eclipse do final de semana pode trazer novos e interessantes caminhos em seu setor profissional. Atente-se ao que precisa de mudança – e mude.

Virgem: A Lua começa a semana em seu setor de rotina e trabalho, o que promove um aumento de responsabilidade e confiança em seu desempenho. Novas tribulações ou até mesmo uma promoção não está descartada. O Eclipse Lunar te traz chances de abrir seus caminhos dentro daquilo que faz sentido pra você, do seu propósito. Não tenha medo de seguir.

Libra: Com o Sol brilhando no seu setor financeiro, você pode experimentar uma nova fase de aumento de ganhos e possibilidades de investimentos. Contudo, fique atenta com certas responsabilidades comprometidas no passado que voltam à tona para novas resoluções. Semana boa também para finalização de acordos na justiça.

Escorpião: Semana de boas novas na sua vida, com a entrada do Astro-Rei por aí. Seu brilho pessoal se renova e sua energia fica em alta. Contudo, o Eclipse do final de semana atinge em cheio seu signo, trazendo oportunidades de encerramentos e recomeços. É hora de olhar para o futuro com vontade.

Sagitário: Com o Eclipse acontecendo em seu setor pessoal, você tende a ficar mais introspectiva esta semana, colocando na balança o que deve ou não deixar em sua vida. Esse pensamento maduro te leva a olhar por novas perspectivas e caminhos – pode ser que você receba um convite irrecusável. Não abandone o barco antes de ver o que tem nele, tá?

Capricórnio: Com a energia do Eclipse acontecendo no setor mais positivo do seu Mapa, você se abre para as mudanças com muita seriedade e planejamento. É momento de explorar sua criatividade para seguir um sonho e até mesmo, apimentar uma relação. Todos os caminhos estão disponíveis.

Aquário: A Lua está em seu signo e promove uma semana de mente afiada e muito perspicaz – saiba separar a mente da intuição. Dinamismo, movimento e pensamentos no futuro tomam conta da vez. O Eclipse do final da semana promete agitar seus propósitos profissionais, trazendo um novo e inesperado recomeço.

Peixes: O Eclipse bate na porta esta semana promovendo uma energia alta em seu campo de crescimento, espiritualidade e expansão. É momento de pensar grande, pisciana, e rever suas estratégias de felicidade. Um novo conhecimento pode mexer com sua mente e trazer respostas que há muito vem buscando.

Pílulas

23/10: Lua em Aquário promove movimentos mentais fortes. Controle-os para não ser controlada

24/10: Lua em Peixes traz a intuição e os sentimentos para perto… escute o que seu coração tem a dizer

25/10: Mercúrio abre o caminho para que você acredite em seu potencial

26/10: Lua em Áries joga com a coragem e te convida a encarar a sua vida

27/10: Dia de Vênus e a ordem é se cuidar – de dentro pra fora

28/10: Eclipse Lunar Parcial em Touro – Escorpião promove energias intensas. Aproveite o último do ano para recomeçar.

29/10: Dia do Sol e a ordem é festejar seus novos começos