6 dicas para atravessar o inferno astral sem crises

Todo astrólogo de carteirinha entra em pânico durante o período de inferno astral — que acontece de 30 a 40 dias antes de fazermos aniversário. Segundo a crença popular, as semanas que antecedem a comemoração tendem a ser caóticas, com uma maior possibilidade de desentendimentos, conflitos e frustrações virem à tona. Será que é isso mesmo? A seguir, a astróloga e espiritualista Lyziane Menezes esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Confira:

O que é o inferno astral?

Lyziane explica que o termo ‘inferno astral’ foi difundido pela astrologia popular, não sendo um conceito validado por especialistas tradicionais (ou que seguem uma linha de trabalho mais humanista). “Entendo que cada signo zodiacal tem suas próprias características e influências astrológicas específicas, e a transição de um signo para outro é parte natural do nosso ciclo zodiacal, não trazendo nenhum tipo de problema ou adversidade somente por conta dessa troca”, afirma.

Agora, segundo a astróloga, o que pode nos dar a sensação de caos no período que antecede o nosso aniversário é a seguinte questão: a cada ano, recebemos 12 meses para trabalharmos alguns temas, que trazem desafios e oportunidades para nós. E aí, caso deixemos para resolver todas as nossas demandas de última hora, a tendência é que os dias próximos à celebração sejam um tanto “complexos”.

Como atravessar o inferno astral sem crises

Agora, caso você ainda esteja convencida de que forças externas estejam te prejudicando neste período ‘pré-aniversário’, Lyziane Menezes traz algumas dicas para atravessar a experiência sem crises. Confira:

1. Faça a leitura do seu Mapa do Ano Pessoal

Lyziane pontua que realizar a leitura do ‘Mapa do Ano Pessoal’ ou ‘Revolução Solar’ ao menos três meses antes do aniversário anual é de grande ajuda: “Assim, você já se prepara com calma para encerrar o ano anterior, e abrir o próximo com clareza do que está por vir.”

2. Reflita sobre a sua vida

A especialista também recomenda que reflitamos sobre as nossas vidas, metas e objetivos durante o período: “O autoconhecimento pode ajudar a entender as lições com mais confiança”, avisa.

3. Mantenha relações saudáveis

Ficar próximo de familiares e amigos (sim, aqueles em que você realmente confia) pode ser uma boa maneira de atravessar o inferno astral. Busque desabafar e ouvir opiniões a fim de analisar a sua história sob diferentes perspectivas.

4. Evite tomar decisões de última hora

Nestes dias, a astróloga recomenda evitar tomar decisões importantes de maneira impulsiva. “Espere o próximo ano solar começar para tomar decisões mais significativas”, alerta.

5. Tenha paciência

Lyziane relembra que o período que antecede o aniversário traz consigo a energia de dois movimentos: do ano que está indo embora, e do ano que está chegando. Portanto, lembre-se que esta é uma fase temporária. “Respire e tenha paciência, que as coisas vão se organizar.”

6. Peça ajuda

E, claro, não menos importante: sempre peça ajuda! “Se você se sentir emocionalmente sobrecarregada ou não conseguir lidar com o período, busque apoio e orientação profissional”, conclui.