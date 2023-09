Astrólogo indica o que cada signo precisa para alcançar plenitude

Cada signo tem suas particularidades e preferências (e isso depende de uma série de fatores no mapa astral). Porém, existem atividades e ações específicas que realmente trazem plenitude para cada um de nós. A seguir, o astrólogo Victor Valentim, criador do @bosquedosgnomos, explica cada uma delas (com uma dose extra de humor e ironia, claro). Dá uma conferida:

Áries

Victor brinca que, para as arianas se sentirem realizadas, a ação ideal é visitar aquelas playhouses onde é permitido pagar para quebrar todos os objetos. “Dessa forma, Áries vai conseguir descontar toda a sua fúria sem culpas. É o sonho de plenitude deles”, afirma.

Touro

Por mais óbvio que pareça, a alimentação é realmente onde o taurino encontra a sua paz interior. Portanto, caso queira estar pleno, o astrólogo recomenda correr para um rodízio (seja de carne, massas ou comida japonesa). “Touro não gosta de gastar muito, então pagar um preço fixo e comer à vontade é o paraíso astral do signo.”

Gêmeos

Victor afirma que Gêmeos é tão complexo e confuso em seus pensamentos, que a única forma de encontrarem plenitude seria através da telepatia. Ele explica: “Os problemas dos geminianos seriam todos resolvidos caso conseguissem ler a mente alheia. Assim, poderiam saber em quem confiar e passar fofocas. Além disso, também se sentiriam extremamente satisfeitos com um grande espelho que possibilitasse o entendimento de si próprios”, dispara o especialista. Ouch!

Câncer

Para os cancerianos, a dica é um pouco fantasiosa (mas não impossível). “Câncer adoraria construir um museu em casa. Isso é bastante comum nos Estados Unidos. As pessoas reúnem álbuns de fotos, bibelôs, objetos temáticos, e montam uma atração paga no quintal da residência. Esse é o paraíso deste signo”, revela.

Leão

Extremamente vaidosos e orgulhosos, Leão encontra a verdadeira plenitude ao ser elogiado e paparicado pelos outros. “Se ele pudesse ter um grande reinado, validado por pessoas que o enaltecessem, estaria infinitamente alegre.”

Virgem

Sem grandes surpresas, o ato de plenitude de Virgem é a organização absoluta da residência: “Ele realmente precisa da casa etiquetada, enumerada, com cada coisa em seu devido lugar.”

Libra

Por ser um signo regido pela energia de Vênus, bastante ligado ao amor, sedução e prazeres da carne, Libra encontra um senso de completude em grandes festas regadas à paquera e sacanagem. “Dê uma festa infinita em um casino de Las Vegas para os librianos, com muita bebida, comida e pegação, e eles estarão no céu”, declara.

Escorpião

Famosos por serem vingativos, Victor afirma que a única coisa capaz de trazer satisfação aos escorpianos é ter a posse do Death Note: “Eles simplesmente amariam colocar o nome de quem não gostam em um papelzinho e mandar a pessoa dessa para melhor. A plenitude vem da eliminação de seus inimigos. Estou brincando, claro”, diz o astrólogo em meio à risadas.

Sagitário

A vibe ideal de Sagitário é direta e reta: um open de cerveja e carnaval durante o ano inteiro. “Se os sagitarianos pudessem não se preocupar em pagar contas e apenas festejar para sempre, estariam no paraíso.”

Capricórnio

Como Capricórnio pode alcançar a paz interior? Para o astrólogo, a resposta é simples: passando em um concurso público ou abrindo uma grande empresa. “Eles se preocupam bastante com dinheiro. Se pudessem ter uma grande companhia imensa, como a Microsoft ou a Disney, que lhe rendessem muito poder e grana, estariam feitos na vida. Todo capricorniano quer dominar o mundo.”

Aquário

Criativos e futuristas, Aquário encontra a sua zona de conforto através da imaginação e da engenhosidade: “Eles sentem o maior tesão em coisas futuristas e estranhas. A meta de todo aquariano é descobrir uma nave espacial ou fazer contato com algum alienígena”, brinca.

Peixes

Por fim, Victor pontua que a plenitude de Peixes é lembrar o que comeu no café da manhã: “Piscianos têm a memória muito ruim e também não são muito ambiciosos. Portanto, se conseguirem recordar a última pessoa que ficaram, ou se simplesmente fecharam a porta antes de sair de casa, já estarão felizes.”