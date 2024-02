Horóscopo da semana: previsões entre 12/02 e 18/02

O horóscopo da semana promete uma energia intensa e movimentada. A chegada da Lua Nova em Áries pede energia em coisas novas para alguns signos.

Além disso, a união de Marte e Plutão em Aquário promove uma verdadeira revolução no meio da semana. Os romances estão favorecidos para signos como Câncer e Libra. Já os piscianos passam pela última semana de inferno astral, e as energias pedem certo alento para que deem conta do recado.

Confira o horóscopo da semana:

Áries: A chegada de Marte e Vênus em seu setor social traz movimentação e dinamismo para as questões que envolvem pessoas, contatos, amigos e conhecidos. Você estará mais disposta a olhar para as oportunidades que chegam com mais atenção e cuidado. Há chances ótimas essa semana para quem está em busca de abrir o coração.

Touro: Semana de folia, mas você vai saber direcionar bem suas energias em prol dos seus objetivos. Não vai faltar determinação. Contudo, tire um tempo do feriadão para recarregar as baterias e estreitar os laços com quem ama. Um relacionamento tem chances de crescimento reais a partir de agora.

Gêmeos: A semana pede um relaxamento da mente, mas com Marte e Vênus em Aquário, será quase impossível não pensar no seu crescimento e expansão em termos de futuro. Com essa influência, você sente motivação para colocar certos planos em prática, mas cuidado com a ansiedade na comunicação.

Câncer: No começo da semana, seus relacionamentos recebem bons aspectos, o que indica uma renovação na harmonia e na vitalidade da relação. Proponha coisas prazerosas para fugir da rotina um pouco. Nos romances, há sinal de alguém do passado dando as caras novamente.

Leão: Marte, Sol, Vênus e Plutão em Aquário promovem um encontro pra lá de animado em seu setor de relacionamentos. Por isso, é chegado o momento de colocar esse assunto em evidência e cuidar direitinho das coisas que precisam para dar novos e bons direcionamentos. Parcerias e sociedades estão em alta também, mas precisam de ajustes antes de tomarem algumas decisões.

Virgem: Os dias de Carnaval pedem um pouco mais de resiliência. Tenha cautela nas exigências, pois as questões do cotidiano e da rotina podem acabar te estressando mais do que o normal. O alerta fica por conta da comunicação e das decisões que precisam ser tomadas – coloque a cabeça fria em tudo que precisar decidir.

Libra: Sol, Marte e Vênus em seu paraíso astral te colocam na crista da onda da alegria e da criatividade. Os romances estão favorecidos, você pode encontrar uma pessoa especial essa semana quando menos esperar. Contudo, evite se precipitar em querer algo mais sério antes – saiba curtir o processo.

Escorpião: Os dias de feriado prolongado colocam sua família e seu lar na linha de frente das prioridades. Apesar de estar um clima harmônico e satisfatório com Vênus e Sol, Plutão dá as caras e pede que algo seja mudado nesta dinâmica. Por isso, não tenha medo de assumir certas responsabilidades e deveres que te exigem mais maturidade.

Sagitário: Carnaval rolando e animação sagitariana segue igual! Porém, o alerta fica por conta da ansiedade e da animação em dar conta do recado de tudo – nem sempre é momento e hora para você tomar as questões e resolver tudo de uma vez. Com a conjunção de Vênus e Plutão no final da semana, uma dinâmica com amigos e conhecidos tem tudo para te trazer mais satisfação pessoal. Aproveite as oportunidades.

Capricórnio: No começo da semana, sua criatividade estará excelente e você pode até preferir tirar um tempo só seu para se cuidar um pouco mais, preferindo ficar longe da agitação. Porém, no passar dos dias, assuntos relacionados a dinheiro e finanças ganham atenção e sua motivação para fazer uma renda extra chegam também. Possibilidades com amigos e conhecidos pode ser um caminho favorável.

Aquário: Com muitos planetas por aí, você está de vento em popa, aproveitando a renovação das energias. Por isso, cuide melhor do seu mental, para que não se perca com tanto estímulo. Marte e Vênus te ajudam a equilibrar seu poder pessoal e a conseguir tudo o que deseja essa semana. Aproveite a Lua Nova para dar início a uma nova fase em sua vida.

Peixes: Última semana de inferno astral e suas energias pedem certo alento para que dê conta do recado. Com isso, não se perca em tarefas sem sentido – priorize somente o que você quer e deseja fazer. No âmbito pessoal, o momento pede um pouco mais de cuidado com sua saúde emocional. Não tenha medo de encarar o seu lado interior para jogar luz na solução.

Pílulas diárias de astrologia

12/2: Lua Nova em Áries pede energia em coisas novas. É dia de arregaçar as mangas!

13/2: Marte entra em Aquário e promove uma ação mental em tudo que precisa fazer é direcionar

14/2: A união de Marte e Plutão em Aquário promove uma verdadeira revolução. É chegado o momento de certas missões serem encerradas e recomeçadas

15/2: Lua em Touro configura uma energia de resiliência diante do que temos medo. Calma na alma!

16/2: Vênus chega em Aquário e promove uma liberdade em amar. Seja quem você veio ser!

17/2: Vênus e Plutão juntos em Aquário prometem uma energia forte para o que sentimos. É hora de filtrar o que não é bom e focar no que é!

18/2: Dia do Sol com Lua Crescente. Cresça e apareça!