7 plantas que trazem boas energias para dentro de casa

⁠É inegável que as plantas e flores melhoram nossa qualidade de vida. Além das plantas trazerem boas energias para dentro de casa, muitas vezes elas se tornam um hobby e uma motivação para a rotina.

“[Isso porque] a natureza tem o poder de desacelerar a vida, de nos conectar com o divino e com nosso interior”, comenta o paisagista João Queiroz.

E para garantir que as boas energias se instalem na sua moradia em 2024, o especialista lista sete espécies cheias de bons fluídos e fáceis de cultivar no seu jardim ou até mesmo em vasos dentro de casa. Confira abaixo a seleção do expert.

Plantas que trazem boas energias

PLANTAS QUE AMAM SOL

1) Alecrim (Salvia rosmarinus)

Além de trazer sabor a inúmeras receitas, o alecrim é usado em banhos e ambientes para expulsar más energias há tempos, com o bônus de espantar mosquitos também.



2) Girassol (Helianthus annuus)

Símbolo de luz e positividade, o girassol nos lembra sempre a lição da natureza de seguir sempre o sol, brilhar com a luz e descansar na hora que for preciso.

3) Jasmim-manga (Plumeria rubra)

A planta perfeita para casais, lenda que vem do clássico Mil e uma noites. A energia e o perfume dessa planta tende a acalmar e reativar o romance em casais.

PLANTAS DE MEIA-SOMBRA

4) Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)

O nome já diz. Também chamado de lírio-de-santo-antônio, essa planta é conhecida por trazer paz e é uma das 10 plantas que a NASA indica para filtrar o ar dentro de casa. Ela, inclusive, pode absorver energia eletromagnética emitida por celulares.

5) Antúrio (Anthurium)

Essa planta é citada em antigos manuscritos babilônicos como uma planta que eleva a vibração de compaixão e altruísmo, facilitando relacionamentos familiares e amorosos.

6) Árvore-da-felicidade (Polyscias fruticosa)

Como seu próprio já diz, tem o poder de atrair felicidade, fortuna, bem-estar e alegria para o ambiente. Porém, ela só tem esse poder quando é presenteada.

7) Espada-de-são-jorge (Dracaena trifasciata)

A espada é uma planta defensiva, além de ser muito resistente. Ela é conhecida como defensora das energias do mal.

DICA ESPERTA

O paisagista João Queiroz enfatiza que é sempre importante lembrar que tanto a energia, como os benefícios nutritivos de uma planta só podem ser ativados se a planta estiver saudável, em seu ambiente adequado, com água adequada e solo adequado.

“Plantas doentes trazem energias negativas pra casa. É melhor ter poucas, mas saudáveis”, finaliza o especialista.