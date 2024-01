Horóscopo de fevereiro: só alegria e boas vibrações!

Fevereiro é só alegria! É com essa vibe que o mês número 2 do nosso calendário nos dá as boas-vindas, pelo menos se depender do horóscopo. Afinal de contas, o Sol segue reinando no signo mais moderno do zodíaco, Aquário, com boas chances de renovarmos toda a nossa caminhada no presente, já pensando no futuro.

Logo no começo do mês, Mercúrio chega em Aquário promovendo boas novas em nossa comunicação — estaremos mais antenados com o mundo e é possível, inclusive, que surjam algumas novidades nesse setor em nível social e global. No nosso cotidiano, aquela habilidade de dar conta do recado se faz presente — mas o alerta fica para os picos de ansiedade que podem surgir, com tanta coisa na mente para resolver. Cuidado com o equilíbrio e pé no freio!

No dia 8, uma tensão entre Sol em Aquário e Urano em Touro pode pausar ou interromper planos ou projetos. É momento de reavaliar e deixar certas teimosias de lado. Que tal ver a situação de uma maneira mais prática e eficiente, sem receio de mudar o que for necessário? Dia 9 é a vez da Lua encontrar o Sol aquariano, promovendo uma fase nova repleta de boas oportunidades e caminhos abertos.

No dia 13, é Marte que entra em Aquário, trazendo energia, vitalidade e mais atitude para realizar projetos e ideias. Não tem nada mais aquariano que seguir caminhos com originalidade e excentricidade — e, com o Deus guerreiro nessa configuração, não vai faltar coragem para bancar essas escolhas e decisões.

Dia 14, em plena quarta-feira de Cinzas, os batuques do Carnaval vão se encerrar com uma união forte e poderosa de Marte e Plutão, que traz a oportunidade de renovarmos a nossa vida como um todo. Essa configuração em Aquário logo no começo de 2024 é o que precisamos para adentrar o ano com maestria e boas energias. O momento pede responsabilidade e intensidade com tudo que queremos de novo: lembre-se de usar bastante a mente a seu favor.

Dia 16 é a vez de Vênus, planeta dos valores e do amor, entrar em solo aquariano, renovando toda a nossa capacidade de comunicação, de trato com autoestima e, claro, com o que nos cerca – é um bom momento para renovar as energias do amor e da busca por esse tipo de encantamento. Para isso, amigos, conhecidos e até a tecnologia podem dar aquela ajudinha básica em fazer o destino acontecer.

No dia 19, o Sol entra nas águas piscianas, promovendo a renovação dos nossos sonhos e desejos. Esse é o momento de termos coragem para realizar o que tanto pensamos e sentimos — com Saturno na mesma casa, teremos a chance de concretizar e estabilizar o que verdadeiramente queremos. Por isso, mesmo que todo Carnaval tenha seu fim, fevereiro vem com um abre-alas daqueles!

Horóscopo de fevereiro: previsões para cada signo

Aquário 21/1 a 19/2

Fevereiro está sorrindo para você, já que a união planetária de Sol, Mercúrio, Marte e Vênus, além da Lua Nova em seu signo no dia 9, abrem caminhos para boas novas e novidades. Seu lado sociável estará em alta, oferecendo oportunidades de destaque e reconhecimento. Ao mesmo tempo, Plutão estará a postos por aí, regenerando escolhas, decisões e energias que não fazem mais sentido para você. Vale ficar atenta.

Peixes 20/2 a 20/3

Mesmo sendo um período de energia mais baixa para você, fevereiro traz oportunidades de renovar suas emoções e sonhos. Com a Lua Nova do dia 9, não deixe para depois decisões que devem ser tomadas agora. Com o Sol em seu signo dia 19, você renovará o seu espírito e a sua energia — atente-se aos sinais de mudanças que estão por vir.

Áries 21/3 a 20/4

Sua vida social vai ganhar novo fôlego e você pode esperar algumas boas oportunidades no seu caminho em fevereiro. Este mês é um bom período para buscar se destacar —lembre-se: não deixe nada para depois! No começo do mês, Mercúrio e Plutão se unem oferecendo a você algumas possibilidades de reconhecimento. Não tenha receio de seguir sua intuição.

Touro 21/4 a 20/5

Eis um bom período para se destacar na carreira, com possibilidades de reconhecimento e até uma grana extra. Uma nova fase no trabalho traz a chance de você galgar novos caminhos: não tenha medo de novas jornadas. Mercúrio, Marte e Plutão se unem para que seus planos este mês possam acontecer quando menos você esperar. Esteja pronta!

Gêmeos 21/5 a 20/6

Fevereiro traz a chance de renovar suas conexões e contatos. Possibilidades de expansão e crescimento podem trazer novos estímulos e energias para alcançar uma posição bacana no trabalho. Se estiver pensando em voltar aos estudos ou aprender algo novo, este é um excelente período para isso. Sua espiritualidade se faz bastante presente este mês.

Câncer 21/6 a 21/7

Fevereiro chega com boas novas e mudanças. É necessário tirar um tempo para refletir nos encerramentos que precisam acontecer — e pensar em recomeços. No meio do mês, com a entrada do Sol no setor de crescimento, você tem a chance de renovar o networking, com boas oportunidades. No amor, tente estabilizar suas emoções.

Leão 22/7 a 22/8

Por conta de uma união planetária potente, você entra esse mês com chances reais de estabilizar suas parcerias e relacionamentos. Contudo, cuidado para não manter ao seu lado quem não agrega mais — será necessário fazer essa reflexão durante o mês. Para quem estiver em busca de um amor, amigos e colegas serão essenciais para fazer tudo acontecer.

Virgem 23/8 a 22/9

Sua rotina ganha doses extras de energia e você pode começar o mês um pouco mais sobrecarregada mentalmente. Será necessário se priorizar para não exigir demais da saúde. No dia 19, com o Sol trazendo boas influências, seu lado mais sociável estará tinindo e você consegue, inclusive, mudar o status de relacionamento, se quiser.

Libra 23/9 a 22/10

Fevereiro traz boas possibilidades no lado criativo — é possível que um trabalho ou projeto seja aprovado, levando a uma temporada mais otimista nas suas conquistas. Romances e novidades no campo do amor marcam o período, já que Vênus, Mercúrio e o Sol se unem a seu favor. Um amor do passado pode voltar ao cenário e dar as caras também.

Escorpião 23/9 a 21/11

Fevereiro traz questões práticas — é possível que você tenha de lidar com algumas responsabilidades a mais na rotina. Desafios em casa, com lar, parentes e família podem acontecer, necessitando de uma postura mais decisiva. Mudanças de residência não estão descartadas. No ambiente íntimo, não tenha receio de se posicionar.

Sagitário 22/11 a 21/12

Marte, Mercúrio, Sol e Vênus dão o tom exato para que seus planos alcancem grandes voos — só tenha cuidado com a ansiedade. Sua comunicação estará brilhando, o que pode trazer bons frutos nos negócios. Viagens a passeio ou a trabalho podem fazer parte da rotina este mês, mas é sempre bom estar atenta a imprevistos.

Capricórnio 22/12 a 21/1

O mês começa com excelentes movimentações em sua vida financeira, com chances de trabalhos extras, novos ganhos e bons direcionamentos com investimentos. Um projeto que não deu certo no passado pode voltar com novas oportunidades. No amor, é momento de pensar mais no futuro da relação.