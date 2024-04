Mercúrio retrógrado: como cada signo pode atravessá-lo sem crises

Mercúrio, o planeta da comunicação e dos negócios, está retrógrado até o dia 25 de abril. E o que isso significa? Bom, de acordo com Vivi Pettersen, astróloga, taróloga e colunista em CLAUDIA, é neste período que devemos redobrar a nossa atenção com questões relacionadas aos trabalhos e relacionamentos interpessoais.

“Quando retrógrado, Mercúrio nos força a reanalisar determinadas situações. Além disso, há a maior probabilidade de sofrermos com imprevistos e atrasos, o que nos obriga a permanecer no presente”, explica.

A taróloga também explica que, por ser o planeta regente de Gêmeos e Virgem, o astro traz um grande dinamismo acompanhado da necessidade de sermos detalhistas com todas as novidades que podem surgir no período. Complexo, né?

Mas calma, não precisa entrar em crise. A seguir, a especialista dá dicas acerca de como cada signo pode atravessar o Mercúrio retrógrado sem grandes dores de cabeça:

Mercúrio Retrógrado para signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

Atualmente, Mercúrio está retrógrado justamente em Áries (o que significa que, na prática, os arianos vêm sentindo a energia de atrasos e complicações comunicativas na linha de frente).

“A melhor coisa que os signos de fogo podem fazer neste momento é tentar se manterem no presente. Áries, Leão e Sagitário têm a premissa de agir sem pensar, portanto, frear a impulsividade e analisar os aspectos do dia a dia com mais clareza pode ser muito benéfico”, aconselha.

Segundo Vivi Petersen, a palavra-chave para os signos de fogo atravessarem a retrogradação de Mercúrio é paciência.

Mercúrio Retrógrado para signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

Os signos de Terra devem ter extrema cautela em assuntos relacionados ao trabalho. Aspectos como dinheiro, projetos, contratos e criatividade também devem ser analisados com bastante perfeccionismo, a fim evitar complicações.

“É aquela coisa de olhar detalhe por detalhe, sem cair na cilada de fazer as coisas sem pensar direito”, alerta.

Mercúrio Retrógrado para signos de Água (Peixes, Câncer e Escorpião)

Para Peixes, Câncer e Escorpião, o momento pede uma análise interna criteriosa. “Mercúrio mexe profundamente com essas pessoas, já que está retrógrado em um signo de fogo, que é incompatível com água,” explica.

Vivi indica que esses três signos emocionais e profundos emocionalmente separem um tempo para reanalisar situações do passado, buscando compreender como estão lidando com questões inacabadas.

“É muito provável que experiências, pessoas e ambientes do passado retornem. Tire esse período para ficar mais quietinha, em introspecção”, aconselha. Em seguida, tente encontrar formas de ressignificar aquilo que lhe traz incômodo até hoje.

Mercúrio Retrógrado para signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

Vivi afirma que o astro retrógrado fala diretamente com esses três signos, já que o ar, assim como Mercúrio, também é um elemento intimamente ligado à comunicação.

“Recomendo cautela triplicada com redes sociais, e-mails, comunicação interpessoal, diálogos nos relacionamentos e trocas profissionais”, diz.

Para a astróloga, essa é a hora de parar e refletir se as coisas que dizemos estão sendo bem interpretadas. “Há um risco grande das pessoas não nos compreenderem. Você escreve algo, e o outro contesta. Então, a minha dica é: dê uma pausa. Se for realizar alguma apresentação ou palestra, organize bem a forma em que irá se projetar no mundo”, conclui.

Por fim, a especialista relembra que Mercúrio retrógrado traz situações do passado para quaisquer signos. “Cada um sentirá esse resgate em alguma área específica, seja no trabalho, amor ou família. Aproveite o período para ressignificar aquilo que te incomoda.”

