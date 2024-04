Qual é a viagem ideal para cada signo do zodíaco?

Procurando ideias de lugar para viajar e não sabe como escolher? Temos boas notícias: a astrologia pode te auxiliar neste momento tão crucial que é encontrar o destino ideal. Arianos, por exemplo, tendem a gostar de países mais intensos, repletos de paixão e espírito pioneiro. Já os cancerianos, por outro lado, vão encontrar grande satisfação em viagens tranquilas e acolhedoras. Demais, né?

A seguir, a astróloga e cosmetóloga Lyziane Meneses indica quais são as viagens ideais para cada signo:

Áries (Barcelona, Rio de Janeiro e Cidade do Cabo)

De acordo com Lyziane, Barcelona é ótima para os arianos por ser um local vibrante e repleto de energia. “O Rio de Janeiro é conhecido por sua vitalidade e espírito pioneiro, o que também se encaixa neste signo. Já a Cidade do Cabo, na África do Sul, traz uma combinação de aventura, beleza natural e cultura vibrante que deve agradar Áries”, afirma.

Touro (Buenos Aires, Kyoto e Santorini)

“Com seus cafés encantadores, restaurantes sofisticados, bons vinhos e muito tango, Buenos Aires desperta os sentidos e convida os taurinos a desfrutarem dos prazeres da vida”, explica a astróloga.

Kyoto, Japão, convida os nascidos em Touro a se reconectarem com a natureza e a espiritualidade enquanto exploram os templos budistas e santuários. “Além disso, a cidade também oferece uma culinária requintada”, diz.

Santorini também é o paraíso dos taurinos, já que oferece paisagens deslumbrantes, atmosfera romântica e deliciosas refeições à beira-mar, com peixe fresco, queijos e vinho.

Gêmeos (Nova York, Londres e Tóquio)

Lyziane explica que, assim como os geminianos, Nova York é uma cidade que nunca dorme, sendo perfeita para esse signo que tanto busca estimulação mental, diversidade cultural e oportunidades infinitas de exploração.

“Londres, com sua história rica, arquitetura eclética e uma infinidade de atividades culturais, oferece a Gêmeos uma mistura vibrante de tradição e inovação”, declara.

Tóquio também é uma ótima escolha, já que a metrópole possibilita aos viajantes mergulhar em muitas novidades tecnológicas.

Câncer (Santorini, Lisboa e Veneza)

Por ter uma atmosfera romântica e acolhedora, Lyziane afirma que Santorini também é perfeita para cancerianos que desejam se reconectar com as próprias emoções e desfrutarem de momentos de intimidade e serenidade.

“Lisboa, com suas ruas, bairros históricos e uma aura de nostalgia, acaba sendo um destino encantador para esse signo explorar a própria sensibilidade artística e a conexão com o passado”, diz.

Além disso, Veneza, com seus lindíssimos canais, reforça a conexão do signo de Câncer, que é regido pelo elemento água.

Leão (Paris, Roma e Miami)

Sem dúvidas, toda a exuberância de Leão está em sintonia com o glamour e a elegância da cultura parisiense. E falando em exuberância, Roma, segundo a astróloga, inspira a grandiosidade e poder que esse signo tanto almeja.

Já Miami, nos Estados Unidos, acaba sendo o destino ideal para os leoninos que buscam uma noturna agitada e atmosfera glamorosa.

Virgem (Kyoto, Zurique e Copenhagen)

Lyziane explica que Kyoto, Japão, é conhecida por sua estética refinada, tradições preservadas e beleza serena, características ideais para o reservado e metódico virginiano. Já Zurique é famosa por sua limpeza e eficiência, sendo perfeita para aqueles que valorizam a ordem e a organização.

“Escolhi Copenhague pois a capital dinamarquesa combina design, elegância, sustentabilidade e qualidade de vida, traços extremamente necessários para Virgem”, diz.

Libra (Milão e Lhasa)

A astróloga conta que Milão, por ser um centro da moda e do design, atrai milhares de librianos por sua estética elegante e sofisticada (não podemos esquecer que esse signo, aliás, é regido por Afrodite, a Deusa da beleza e do amor).

Já Lhasa, no Tibete, tem o diferencial de ser uma cidade sagrada e espiritual enriquecedora, o que traz para Libra a oportunidade de se conectar com a serenidade e a beleza transcendental.

Escorpião (Luxor, Katmandu e Patagônia)

Luxor (Egito) oferece uma mistura de história e espiritualidade, o que, de acordo com Lyziane, é a empreitada perfeita para os escorpianos que buscam descobrir mistérios e também se renovar espiritualmente.

Katmandu, no Nepal, também oferece um mergulho na espiritualidade, visto que possui uma ampla variedade de templos antigos, santuários budistas e locais sagrados. A Patagônia (que vive um período de grande hype), oferece um refúgio sereno para o intenso Escorpião.

Sagitário (Peru, Jalapão e Amsterdã)

“Nas antigas ruínas incas de Machu Picchu, espiritualidade e aventura se encontram, oferecendo aos sagitarianos uma jornada épica de descoberta e crescimento pessoal”, declara a especialista.

Já o Jalapão, para a astróloga, é o pacote completo para os sagitarianos em busca de novas experiências e aventuras, visto que possui passagens selvagens e intocadas que reúnem dunas, cachoeiras e cavernas misteriosas.

E falando em vivências inéditas e não tradicionais, é impossível não citar Amsterdã, cidade holandesa que Lyziane define como uma verdadeiro “caldeirão de novas experiências”.

Capricórnio (Dubai, Curaçao e Washington)

Entre arranha-céus imponentes e uma atmosfera de progresso, Dubai possibilita que Capricórnio encontre inspiração para ir ainda mais em frente em busca de seus objetivos e metas.

“Já Curaçao, no Caribe, é um refúgio de paz e beleza natural para capricornianos recarregarem as energias enquanto se conectam com a simplicidade e a autenticidade da vida”, explica.

É impossível falar de Capricórnio sem citar as suas habilidades de liderança. E qual lugar melhor para mergulhar nessa energia do que Washington, nos Estados Unidos? “A história e a política inspiram muito esse signo”, afirma.

Aquário (Bangkok, Atenas e Reykjavik)

Aquário adora novidades, e por isso, Bangkok, Tailândia, acaba sendo um mergulho em uma atmosfera vibrante e multicultural, permeada de criatividade e inovação. Atenas, segundo a cosmetóloga, ajudará as aquarianas a manterem vivas as suas constantes buscas por conhecimento e liberdade de pensamento.

“Reykjavik, na Islândia, é uma mistura fascinante de arte de rua, música ao vivo, cafés e boutiques, refletindo o espírito inovador e eclético de Aquário”, declara.

Peixes (Cairo e Bridgetown)

Peixes é, indiscutivelmente, um dos signos mais místicos do zodíaco. Portanto, qual melhor destino se não a mágica e misteriosa Cairo? Por fim, Bridgetown, em Barbados, ressalta a conexão com a natureza tão amada pelos piscianos. “É o refúgio ideal para esse signo”, conclui.

