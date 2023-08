Horóscopo da semana: previsões de 28 de agosto a 3 de setembro

Alguém falou em imprevistos? Mercúrio Retrógrado segue firme – e Urano, que rege as mudanças não planejadas, também. Isso significa um fim do mês de Agosto agitado, mas não necessariamente sem boas notícias e possibilidades de expansão (fique de olho para aproveitar melhor). No nosso horóscopo da semana, vamos descobrir como a conjuntura afeta cada um dos signos:

Áries: Os últimos dias de Agosto pedem que você altere alguns caminhos se quiser ter bons resultados. Um imprevisto no campo financeiro pode fazer com que algum plano seja adiado ou remarcado. O início de Setembro pede um pouco mais de paciência com seus afazeres e rotina, tenha calma para lidar com mudanças.

Touro: Urano, o planeta do imprevisto, fica retrógrado em seu signo, trazendo à tona algumas mudanças e alternativas novas. Não prenda a transformação, tudo que acontece é necessário para movimentar sua vida em prol de algo melhor. Pessoas do passado podem reaparecer.

Gêmeos: A semana começa com Urano, o planeta dos imprevistos, em seu movimento retrógrado em seu setor de sonhos e inconsciente. Você pode sentir um período mais reflexivo e alguns planos a médio e longo prazo podem pedir revisão. Abra-se para a oportunidade de resolver questões emocionais profundas.

Câncer: Os últimos dias de Agosto são marcados por energia intensa, mas que podem direcionar melhor seus planos e objetivos. Um curso ou oportunidade que você considerou por encerrado pode fazer parte dos seus planos novamente. Entregue-se ao que o Universo vem desenhando para você se expandir e crescer.

Leão: Para os próximos dias, cuidado com gastos excessivos ou imprevistos em suas finanças. Organize bem este setor para que não seja pega de surpresa. Uma mudança repentina ou alternativas novas em seu trabalho podem trazer novidades. Não tenha medo de assumir riscos e nem enfrentar desafios. Isso te trará crescimento em breve.

Virgem: Mercúrio Retrógrado e o Sol estão movimentando seus dias, mas não vá contra as energias e espere o melhor momento para agir e seguir. O Sol, por sua vez, continua te oferecendo clareza em sua intuição e sentimentos. Saiba ouvir para seguir. Urano age de forma cautelosa em seu setor de expansão, o que promove certa lentidão em seus planos de crescimento. O momento pede mais preparo e pouca atitude.

Libra: Sua energia pode estar oscilante, mas sua fé deve ser maior que qualquer desafio. Não tenha receio de promover as mudanças que precisa neste período – é tempo de separar o joio do trigo. Urano traz uma ajuda importante para você se desapegar de vez do passado – aproveite.

Escorpião: Urano promove algumas transformações importantes em seu setor de relacionamentos, trazendo mais pé no chão e promovendo crescimento diante do que já existe. Porém, analise se de fato é o que deseja, para que a expansão deste setor seja certeira. Afinal, onde colocamos a nossa energia, tende a crescer. Você está preparada?

Sagitário: A semana começa com alguns imprevistos em sua rotina, como atrasos e mudanças. Certifique-se de deixar tudo certo, mas conte com um plano B. A saúde pede atenção – se puder, descanse um pouco mais essa semana para não exagerar na ansiedade.

Capricórnio: O planeta dos imprevistos, Urano, fica retrógrado no ponto mais positivo do seu Mapa e promove alguns altos e baixos em suas questões pessoais. Sua criatividade pode ficar um pouco abalada, mas nada que uma boa dose de autocuidado não possa resolver. Um romance ou paquera tende a te surpreender.

Aquário: Seu planeta regente, Urano, fica retrógrado no setor de casa e família e algumas transformações acontecem para que você enxergue situações importantes de outros paradigmas. Compra, venda e até mudança de residência não estão descartadas. O período pede maior compreensão do que você enxerga como estabilidade – é hora de movimentar a vida em prol do que quer de verdade.

Peixes: Os próximos dias trazem certa insatisfação com o trabalho, mas nada que uma boa dose de realidade com sua jornada e seus resultado para mudar essa energia. Contudo, atenção com a comunicação, que pode ficar um pouco abalada nos próximos dias. Mantenha-se atenta para não deixar passar compromissos importantes e nem falar a mais do que deveria.