“Changing of the Gods”, série sobre astrologia, chega à Aquarius

A série documental Changing of the Gods finalmente está entre nós, chegou nesta sexta-feira (25) ao catálogo da Aquarius! Ao longo dos episódios, a série busca entender os ciclos históricos de revoluções e de transformações que mudaram o mundo nos campos da cultura, do comportamento e da consciência de massa, através da astrologia arquetípica. O projeto é baseado no livro de Richard Tarnas, Cosmos and Psyche – Imitations of a New World, um dos nomes mais importantes da astrologia contemporânea.

O documentário usa as lentes da astrologia arquetípica – que tenta compreender a harmonia misteriosa da teia do mundo e o que está por trás da existência – para ter uma imersão no mistério das correlações entre os movimentos planetários e o zeitgeist cultural. Changing of the Gods conta com dez episódios, dos quais quatro chegaram ao catálogo do streaming, até o momento. O projeto conta com a direção de Kenny Ausubel e Louie Schwartzberg, e entrevistas de gênios como Yeye Luisah Teish e Xiuhtezcatl Martinez.

Você pode conferir os primeiros quatro episódios no streaming Aquarius.

Sobre a Aquarius

E aí, já conhecia a Aquarius? O streaming chega como mais uma opção no mercado de plataformas de streaming, tendo como foco produções de audiovisual sobre o bem-estar e a saúde do corpo, da mente, das sociedades e do meio ambiente. A plataforma foi idealizada por Bruno Wainer, sócio e CEO da Downtown Filmes, distribuidora de sucessos nacionais como Minha Mãe é Uma Peça.

Seu catálogo inicial conta com mais de 100 títulos e lançamentos mensais de produções nacionais e internacionais, sendo dividido em seis categorias que abrangem temas relevantes para a vida contemporânea, são elas: Espiritualidade, Saúde & Bem-Estar, Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Artes e Saber & Sociedade, com nomes como o de Greta Thunberg. A Aquarius possui uma curadoria especializada do jornalista, pesquisador e dramaturgo Luiz Felipe Reis, elaborada para proporcionar uma experiência cinematográfica de alta qualidade.