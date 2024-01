Horóscopo da semana: previsões entre 29/01 e 04/02

A Lua nos traz a oportunidade de materializar sonhos, transformar o que é necessário e fazer um mergulho mais profundo nas nossas próprias emoções. É hora de receber o novo mês sem medo de sentir, e abrindo-se para as oportunidades! Abaixo, o horóscopo da semana para cada signo.

Horóscopo da semana

Áries: Com força e potência da Lua Cheia em seu setor de relacionamentos você sente dias de muita conexão nas relações. Contudo, no trabalho, alguns imprevistos podem exigir de você um pouco mais de diplomacia para conquistar seus objetivos. O alerta também vale para gastos desnecessários.

Touro: Alerta máximos para exageros com desconfianças e ciúmes em seu relacionamento nos próximos dias. A escolha deve ser sempre a transparência para deixar tudo leve e equilibrado. No mais, a semana exerce o seu melhor quando for criatividade no trabalho.

Gêmeos: Se puder, postergue algumas escolhas e decisões, pois há risco de agir por impulso emocional. Os movimentos da Lua apontam dias de intensidade, por isso, convém exercitar o lado racional. No amor, é momento de modificar pensamentos para o bem da relação.

Câncer: A semana pede mais paciência, pois alguns imprevistos podem acontecer, mudando a dinâmica da sua rotina nos próximos dias. Se for necessário, exponha, dialogue e fale o que sente para evitar mal entendidos. O trabalho pede renovação na criatividade e no propósito.

Leão: Com o Sol brilhando em seu setor de relacionamentos, você tende a ter boas conversas que levam a relação para lados mais maduros a seguir. Exponha o que sente sem medo. No trabalho, uma oportunidade nova ou repaginada pode ser o motivo de aumento de ganhos.

Virgem: A semana começa com a Lua Cheia em seu signo, trazendo alguns imprevistos e desafios em relação a expectativas e realidade do seu campo amoroso. Saiba exatamente o que quer e onde quer chegar dentro das suas relações para que não cause dúvidas ao outro.

Libra: Plutão e o Sol estão alocados no setor mais positivo do seu Mapa e você tende, essa semana, a sentir-se motivada a realizar algumas transformações importantes em seu modo de agir e de viver. Com isso, sua criatividade em prol de suas escolhas traz insights poderosos. Tire alguns momentos da semana para se conectar um pouco mais com seus objetivos.

Escorpião: Quando a Lua virar para Minguante em seu signo no final da semana, você tem a oportunidade de rever algumas decisões e aquietar a mente e o coração para tirar as melhores lições para os próximos caminhos. O alerta fica para ciúmes e desconfianças com o parceiro romântico, não esconda o que sente, abra o seu coração sem medo.

Sagitário: A semana traz a força da união de Marte e Mercúrio, que abrem caminhos prósperos para seu trabalho e dinheiro. Alguns projetos podem ser concretizados, se sua determinação não oscilar. No amor, renove sua segurança para que se sinta melhor nos romances.

Capricórnio: Tenha cautela com atitudes precipitadas, sobretudo no amor. A semana começa com a Lua Cheia trazendo encaminhamentos importantes e novas perspectivas para a relação, mas cuidado com ímpetos que podem trazer desgastes. Contudo, no trabalho, notícias boas agitam sua semana.

Aquário: Você passa por intensas transformações com o Sol brilhando e Plutão modificando sua vida. Seu aspecto pessoal, o trato consigo mesma, vai criando novos e importantes caminhos a serem seguidos. Esteja preparada para conseguir dar passos maiores em sua jornada, com mais consciência e intensidade.

Peixes: Essa semana, você sente um pouco mais o peso da Lua, com a profundidade e o transbordo de emoções. Por isso, escolha se recolher um pouco e cuide da sua energia para não se desgastar. No trabalho, Saturno continua no comando trazendo oportunidades mais desafiadoras, mas que trazem prestígio e sucesso. Tenha paciência.