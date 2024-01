Horóscopo de janeiro: é hora de (re)começar!

O mês começa com as energias voltadas para o signo de Capricórnio. Logo no dia 1, temos uma leve tensão entre Vênus em Sagitário e Saturno em Peixes, que medem força sobre a nossa liberdade de sentir, e trazem o questionamento: estamos sendo responsáveis com nossos sentimentos e emoções? Colocamos nosso lado mais sutil e sensível como parte de nós ou fingimos para ser aceitas? Vamos ao horóscopo de janeiro de 2024!

No dia 2, temos um ponto final no famoso Mercúrio Retrógrado, que nos trouxe certa lentidão e atrasos. Agora, segue firme, com dinamismo e movimento, oferecendo soluções para desafios.

No meio do mês, a Lua cresce em Touro, e ganhamos uma força extra para a materialização! Hora de pedir ao Cosmos tudo que queremos expandir, mas entender onde devemos fazer pequenas mudanças para que tudo flua. Saber ressignificar, encerrar e abrir o caminho para o que queremos atingir é necessário para colocar energia e direcionamento no que podemos conquistar.

Dia 20, Plutão, que está ensaiando sua passagem para Aquário desde o ano passado, agora resolve ir de vez. Podemos esperar momentos de lucidez sobre questões coletivas, humanitárias ou de vida pessoal para dar um reset, um novo começo, cultivando a coragem para nos desapegarmos de quem pensamos ser e assumirmos a identidade de quem de fato somos.

Junto com esse trânsito, temos a união do Sol com Plutão, que deixa tudo às claras — é um encontro de dois gigantes que, juntos, nos oferecem força pessoal para seguirmos firmes na construção de uma nova jornada. No dia 21, o Astro-Rei chega em águas aquarianas, trazendo a renovação dos nossos planos de futuro. Além disso, é época de sociabilização, comunicação em alta e tudo que for ligado a tecnologia ganha destaque.

Dia 23, Vênus em Capricórnio promove mais responsabilidade com os relacionamentos. Um momento de mais estabilidade, segurança e pé no chão chega para os que estão dispostos a viver o que o amor tem de melhor.

Por fim, dia 27, Urano deixa o seu modo retrógrado em Touro (a última retrogradação da Era de 2023), trazendo facilidade diante dos imprevistos. Janeiro aponta caminhos para começar agora. Antes do Carnaval, já é hora de seguir!

Horóscopo de janeiro: previsões para cada signo

Capricórnio 22/12 a 20/1

Janeiro é o seu mês e nada melhor do que sua energia para movimentar o que precisa. Porém, nem só de trabalho se vive a vida. Apesar de demandas e chances de crescimento na carreira, o Universo te aconselha a cultivar mais a sua sociabilidade, principalmente depois do dia 23, quando Vênus, o planeta do amor, te oferece uma ajudinha particular. Sua autoestima melhora e uma nova fase começa.

Aquário 21/1 a 19/2

O primeiro mês do ano é marcado por uma baixa de energia, mas a intimidade com seus amigos

e pessoas próximas melhora. No dia 19, Sol com Plutão em Aquário te oferece o poder necessário

para recomeçar com mais maturidade e consistência. No dia 21, o Astro-Rei chega oferecendo brilho, energia e mais força. Aproveite para renovar a vida.

Peixes 20/2 a 20/3

No início de Janeiro, um alerta entre Vênus e Saturno te coloca em tensão com assuntos emocionais. Nada de desespero! É momento de falar o que sente. Dia 13, Mercúrio em Capricórnio facilita encontros, negócios ou projetos, através de um amigo. Esteja preparada para os bons acordos. No dia 19, a união do Sol com Plutão te deixa mais aberta a intuições.

Áries 21/3 a 20/4

Janeiro te traz um pouco mais de ansiedade. Hora de colocar seus planos na mesa e decidir. No dia 2, com a volta de Mercúrio ao seu estado natural, crie bases para o que acredita, sem duvidar de sua própria capacidade. No dia 13, novidades e movimentos positivos empolgam o primeiro mês do ano para você.

Touro 21/4 a 20/5

O primeiro mês de 2024 traz uma energia de estabilidade e pé no chão, seus planos ganham corpo e a colheita será feita. No dia 18, com a Lua Crescente em seu signo, mais otimismo e vontade. E no fim do mês, com Urano deixando o modo retrógrado em seu signo, você respira aliviada sobre imprevistos e mudanças.

Gêmeos 21/5 a 20/6

É um mês para resolver questões internas. Como fim de Mercúrio Retrógrado em seu setor de relacionamentos, a comunicação ganha novas energias. Hora de solucionar atritos e partir para a estabilidade. Cuidado com exageros e ímpetos. Entenda

seus processos para ter as respostas que busca.

Câncer 21/6 a 21/7

Sol e Mercúrio abençoam seu setor amoroso, trazendo movimento ou um passo mais sério. Com Plutão e o Sol no seu setor de regeneração, resoluções pendentes podem permitir que você siga, de fato, o novo este ano. Esteja atenta para encerrar o que for necessário, incluindo questões familiares e de amigos.

Leão 22/7 a 22/8

Com o fim de Mercúrio Retrógrado, você sente sua energia voltar. Junto dela, sua criatividade, otimismo e vontade de mudar também. Vá com calma, planeje seus passos para evitar arrependimentos. No dia 21, com o Sol em seu setor amoroso, boas chances de melhorar os relacionamentos.

Virgem 23/8 a 22/9

Seu regente, Mercúrio, deixa o modo retrógrado no dia 2. Como essa energia ficou estacionada em seu setor familiar e de passado, a harmonia está de volta. É possível que você se sinta mais responsável e determinada em colocar sua vida para andar. Mas, lembre-se de se divertir entre um compromisso e outro.

Libra 23/9 a 22/10

No dia 4, a Lua fica Minguante em seu signo. Questões internas e emocionais fecham ciclos dentro de si. Com Sol e Plutão unidos, no dia 19, você ganha força extra para suas intenções e desejos para o ano. A partir do dia 21, sua energia melhora com chances de conhecer pessoas novas e interessantes.

Escorpião 23/9 a 21/11

Gastou muito no fim de ano? Deseja ganhar mais? Bom momento para refazer os planos para as finanças. No dia 18, com a Lua Crescente em seu setor amoroso, chega um período de otimismo e boas energias. Você pode subir um degrau no relacionamento ou se abrir para a possibilidade de ter um.

Sagitário 22/11 a 21/12

O primeiro mês de 2024 já melhora sua energia com o fim de Mercúrio Retrógrado, dando um chega pra lá nos imprevistos e desafios do último mês. Nada de esperar o Carnaval para iniciar planos e projetos. Uma nova proposta e até uma promoção não estão descartados. Hora de aparecer, fazer e acontecer.