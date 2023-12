Especial Horóscopo 2024: previsões para o novo ano

O novo ano de 2024 chega com uma grande força esóterica, ao menos é isso o que nos aponta o horóscopo de 2024! Na numerologia, o número 8 (2+0+2+4) indica prosperidade e sucesso — símbolo do infinito, onde tudo é possível de acontecer. Na Astrologia, é um ano regido pelo planeta Saturno, o Deus do Tempo — Chronos, na Mitologia Grega. Já para os amantes da kabbalah, o Deus do Karma, o grande limitador.

Portanto, podemos esperar um ano de possibilidades, mas também de exigências. Seremos cobrados pelos nossos propósitos não cumpridos, pelo que viemos fazer e não estamos realizando, seja por medo, insegurança, autossabotagem ou interferência alheia.

2024 vem para nos colocar na linha correta do destino, materializando e sendo responsáveis com nossas escolhas. Mas Saturno é um planeta que nos ensina no desafio. Não é fácil.

É a nossa força interna, a certeza diante do que queremos, que nos coloca nas graças saturninas — que, por sua vez, oferece base sólida e estrutura firme, se estivermos no bom caminho.

Em maio, teremos a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos, nos oferecendo crescimento mental e expansão de consciência. Essa união fortifica e dá intensidade. A verdadeira prosperidade neste ano está justamente na busca por aprendizados, a famosa curiosidade com a vida. Ver com olhos de turista aquilo que já estamos acostumados.

Por fim, Plutão, o planeta da regeneração e transformação, se acomoda de vez em Aquário, onde permanece pelos próximos 20 anos. Podemos esperar por uma mudança na maneira de ver a vida. O ano nos traz mais sustentação em tudo que queremos. Por isso, o poder de manifestação estará literalmente em nossas mãos. É hora de apertamos os cintos rumo aos nossos ideais como verdadeiras portas abertas para a colheita depois de tanto plantio.

O amor segue no mesmo embalo. Relacionamentos ganham estrutura e maior estabilidade para darem passos adiante, se estiverem alinhados com os propósitos de vida.

Será um ano de maior envolvimento sério, responsável, onde a busca por segurança se faz presente. Para muitos, um ano kármico. Para outros, um ano de solidez. Seja qual for a sua escolha, certifique-se de estar presente e seja responsável pela sua caminhada. Feliz 2024!

Horóscopo de 2024 para cada signo

O que cada signo pode esperar no trabalho, saúde e amor? Descubra clicando abaixo:

