CLAUDIA em agosto: uma edição para degustar sem pressa

Helena Galante é redatora-chefe de CLAUDIA, Boa Forma e Bebê.com.br. Criadora do podcast Jornada da Calma, acredita que, com amor, nada neste mundo vai nos parar.

Buscar deixar as sensações nos guiarem significa soltar o freio de mão do controle. Não dá para prever como vamos chegar onde queremos, mas dá para garantir que o caminho será divertido. Quando nossa diretora de arte Kareen Sayuri bateu os olhos na foto de Tainá Müller com os dedos estendidos em direção à câmera, brincando com a lente da fotógrafa Julia Rodrigues, sentiu que aquela era nossa imagem de capa. A cumplicidade que a cena revelava, o sorriso, a vontade de olhar de novo, todos os sentidos apontavam para a ousadia, mas a coragem definitiva só veio depois de escutar o que a própria protagonista da ótima série Bom Dia, Verônica nos disse: “A criatividade é o meu combustível. Eu não conseguiria me encaixar minimamente na sociedade se não estivesse trabalhando com criatividade”.

Na nossa conversa, Tainá compartilha do seu constante exercício de buscar outros pontos de vista, até alcançar a lição inescapável e absolutamente emocional: “No fundo, acho que a gente está aqui para aprender. Aprender a amar, e ser amado, essa que é a parada”.

A vontade de aproveitar a vida é uma forma de libido que vai muito além da atração sexual, como nos lembra a colunista Carol Teixeira. E não precisa de comparação. Na delicada reportagem Sem Pressão, assinada pela editora Joana Oliveira, investigamos o que está por trás das mulheres com libido considerada baixa para os padrões sociais. E quer saber? É libertador fazermos o que quisermos com os nossos corpos , seja para viver sem sexo ou para aproveitar o sexo anal sem tabus, por exemplo — o guia que vai tirar todas as suas dúvidas sobre a prática foi preparado pelo repórter Kalel Adolfo.

Parece bastante coisa para um mês só — e é! Tem ainda um especial sobre o papel do mercado de carbono na desaceleração do aquecimento global explicado em detalhes pela editora Naiara Taborda. A melhor forma de aproveitar tudo isso? Com calma. Siga as receitas que a editora Marina Marques selecionou da padaria carioca Slow Bakery e deguste devagar cada conteúdo. Sentir demanda tempo e nos dar essa permissão talvez seja a maior ousadia.