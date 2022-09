Como será a sua pele no futuro?

A vida é hoje, pois ontem já passou e amanhã ainda não chegou. Por isso, quando pensamos em como poderá ser nossa pele no futuro, precisamos cuidar dela hoje, agora. A pele é a barreira cutânea que nos protege de maneira proativa, interagindo com os estímulos externos e internos, sinalizando a manutenção do equilíbrio fisiológico.

Os cuidados diários são: limpeza, hidratação e fotoproteção. Limpar a pele significa retirar os resíduos de milhares de poluentes que aderem à nossa pele e interagem com o manto hidro lipídico da superfície cutânea. Quando muito sensível, ela pode ser limpa com água micelar. Já quando for muito seca, pode ser limpa com um creme. A oleosa pode ser higienizada com um gel, sérum ou tônico que contenha também ativos secativos, como ácido salicílico ou glicólico.

A hidratação da pele

Hidratar a pele, seja ela seca, sensível ou oleosa, é fundamental para que ela possa continuar com sua função de barreira cutânea. Ácido hialurônico, de vários pesos moleculares, aquaporina, ácido mandélico, uréia, ceramida, glicerina, glucosomina, esqualeno, lanolina, petrolato sorbitol. Todos esses ativos têm potencial hidratantes e podem ser combinados em quantidades adequadas e indicados conforme a pele.

O hidratante pode ser associado ao filtro solar e também aos tratamentos para acne, rosácea, pele sensível e envelhecimento, usado até três vezes ao dia.

A fotoproteção

O cuidado com a fotoproteção é aquele que terá mais relação com o futuro da qualidade e aparência da sua pele. A radiação solar através das luzes UVB, UVA, luz visível e infravermelha vão agredindo continuamente, causando as mais variadas alterações. Abaixo, você conhece o efeito de cada uma delas na aparência e saúde.

UVA: manchas, rugas flacidez, vasos dilatados, peles envelhecidas.

UVB: câncer de pele.

Luz visível: manchas.

Luz infravermelha: peles vermelhas.

Sendo assim, usar filtro quando for se expor ao sol é importante para preservar sua pele e mantê-la saudável e bonita.

Esta então será sua pele no futuro!

Cuide-se.