100 dias com Tata: você vai se apaixonar por esse documentário

A história de longevidade de hoje é na verdade a dica de um documentário que acaba de chegar à Netflix e merece muita atenção. Prepare seu lencinho e um sofá no seu coração para Miguel Ángel Muñoz e Luisa Anterio, a Tata, pois eles vêm chegando pra ficar.

Pouco conhecido no Brasil, Miguel Ángel é um artista espanhol que desde criança recebeu os cuidados de Tata, que é sua tia-bisavó e hoje, depois do doc e do perfil no Instagram (@soylatatareal), é tão ou mais famosa que ele.

A dupla sempre esteve grudada, mas foi depois de perceber a possibilidade da partida de seu grande amor (Tata tem hoje 97 anos), por complicações de saúde, que Miguel decidiu fazer da vida dela uma grande aventura com viagens, perfil nas redes e um filme produzido por ele. O que não esperava era que a pandemia se instaurasse e, de repente, ele tivesse que mudar toda a sua vida e ir viver com ela, num apartamento minúsculo de cerca de 35m², pois toda a equipe profissional de cuidados precisava manter-se em quarentena. Isso sem falar das dificuldades financeiras da idosa, aposentada como doméstica, problema que muitas famílias brasileiras conhecem muitíssimos bem.

O documentário “100 dias com Tata“, que na Espanha chegou a centenas de salas de cinema, acompanha os mais de 100 dias em que eles moraram juntos e mostra os dramas de Miguel, que além de carregar o medo da perda de sua Tata, começa a ter problemas de sono e coluna, diante da rotina extenuante dedicando-se a ela, questão que a maioria dos cuidadores familiares enfrenta.

Apesar dos temores, das dificuldades financeiras e do cansaço, Miguel não deixa a peteca cair e faz dos dias de Tata uma festa. São sensacionais as lives que ambos fizeram durante o isolamento e é delicioso ver como ele consegue surpreendê-la o tempo todo, fazendo-a desistir da morte por mais um tempinho, todos os dias. Eu recomendo.