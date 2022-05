O pai da mãe: o amor retratado em fotos

Como são lindas as histórias de cuidado, quando os papéis se invertem e viramos pais dos nossos pais. Eu mesma cuidei do meu paizinho por 2 anos, ele teve degeneração corticobasal e nos deixou em 2019, e foi por isso que me apaixonei definitivamente pela velhice.

Num mundo em que se vive cada vez mais – sim, nós ganhamos cerca de 30 anos de expectativa de vida no último século – cuidar de um parente mais velho é cada vez mais comum, caso do fotógrafo Tony Luciani, que assina a série Mamma in the meantime (@ynotphoto256).

Nos anos 2010, o artista canadense tornou-se um cuidador familiar, quando a mãe, Elia Clementa Celli, de 91 anos, quebrou o quadril e foi viver com ele.

Para não deixar que o tédio e a tristeza se instaurassem, Tony comprou uma câmera fotográfica para que ambos pudessem brincar.

“Mamãe suprimiu muitos sentimentos em sua vida, e essas fotos foram uma desculpa maravilhosa para revelar o que está dentro dela”, disse ele em entrevista ao The Independent.

Diagnosticada com Alzheimer, Elia passava uma fase em que só se lembrava da infância em Roma, por isso queria andar de skate e pular amarelinha, mas ficou incomodada com o tripé da câmera que bloqueava sua passagem. Suas reações absolutamente espontâneas resultaram nas primeiras fotos da série que foi terapêutica para ambos.

Elia faleceu em 2021, mas suas fotos ganharam o mundo eternizando sua passagem por esta vida e o amor trocado com o filho Tony.