Semana de Design de Milão: os destaques da edição

Entre os dias 17 a 23 de abril, acontece a Semana de Design de Milão. O evento de design mais aguardado do ano chegará a sua 61ª edição. Este ano, o Fuorisalone e o Salão do Móvel de Milão dividirão o protagonismo com a Euroluce – feira bienal de iluminação que retorna após quatro anos de hiato. Abaixo, confira alguns dos destaques brasileiros da Milan Design Week 2023, além de gigantes do segmento que prometem instalações primorosas e muita tecnologia.

Salão do Móvel

De 18 a 23 de abril, acontece o Salão do Móvel de Milão. Distribuído em 20 pavilhões, a feira reunirá 1962 expositores. “O evento é um epicentro de descobertas, antecipações e novas tendências”, define Maria Porro, presidente do Salão do Móvel. Por lá, a Breton apresenta duas peças da Coleção Borogodó, assinadas pelo estúdio brasiliense Choque Design no estande da Abimóvel, no Pavilhão 24.

A chaise e poltrona Aor retomam referências de clássicos do design brasileiro da década de 1960 e 1970 com um olhar contemporâneo. O Studio Marta Manente Galleria também marca presença no Salão do Móvel com o sofá Perlage – peça que traduz em suas formas a história das borbulhas de champanhe e espumante. Seu design foi desenvolvido com matérias-primas sustentáveis e recicláveis, como o tecido, que foi confeccionado a partir de remanufaturas de garrafas PET recolhidas em cooperativas. O sofá Perlage tem seu encosto todo trançado à mão em corda náutica. O móvel pode ser usado em ambientes internos e em áreas externas.

Já a Casa Régia apresenta a coleção Mar de Morros, também assinada pelo Choque Design. A linha, inspirada nas paisagens de Minas Gerais, é composta por sete diferentes peças, entre as quais estão mesas laterais, de centro e uma cadeira. A Mar de Morros traz o regionalismo mineiro e suas formas peculiares.

Com forte presença no mercado internacional, a St. James estará presente pela segunda consecutiva vez em um estande exclusivo, de 37 m² no Salão do Móvel de Milão. Nesta edição, a marca destaca a coleção Rapunzel, assinada pelo designer italiano Matteo Cibic, as peças das coleções Dots e Canon, de Fabrício Ronca e, consolidando sua presença no segmento de móveis, a linha AURA, assinada pela designer e presidente da Associação dos Designers de Produto (ADP) Natasha Schlobach.

A Ornare, por sua vez, escolheu o Salão do Móvel para lançar a coleção Timeless. A nova linha de produtos se destaca por resgatar a utilização da madeira maciça certificada e da manufatura. A coleção é composta por seis itens, entre eles, escrivaninha, assinada pelo designer Fabio Stal, e mancebo, por Vivian Coser.

Design Re.Evolution

A mostra Design Re.Evolution, organizada pela revista Interni, é uma das atrações do FuoriSalone e acontece de 17 a 26 de abril. Com diferentes exposições espalhadas por Milão, uma delas ocorre na Universitá degli Studi di Milano. Chamada Temporal, ela possui curadoria de Bruno Simões e realização da Apex Brasil. “Preparei uma seleção de objetos que exploram a relação sensorial da textura, dos rituais e materiais que vão além do pragmatismo ou decorativismo para despertar vocações de desejo e curiosidade”, comenta Bruno.

Por lá, a estreante Via Star apresenta tapetes confeccionados no tear. Os modelos Preá Oceano e Tropical são produzidos com fios de PET, obtidos a partir da reciclagem de garrafas plásticas. Além de contribuir para a redução do uso de matéria-prima virgem, esse produto também é uma forma de valorizar a economia circular, transformando resíduos em produtos de alta qualidade, com DNA 100% brasileiro.

No mesmo espaço, a poltrona Libre, criada pelo designer Samuca Gerber, responsável pela curadoria criativa da Salva e um dos expoentes da nova geração brasileira de designers de mobiliário, também marca presença. By Kamy e By Kamy Verde também fazem parte da mostra Temporal, com peças exclusivas desenvolvidas por designers de diferentes origens, pontos de vista e estágios de carreira a partir de fragmentos têxteis sob coordenação de Giovanna Abrarpour.

Já no Stone Pavilion, em uma intervenção assinada pela arquiteta e designer Vivian Coser, com realização do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, o quartzito Da Vinci, da Decolores, e outras rochas estarão expostas em formas de chapas e peças de design. Além da Decolores, mais cinco empresas distintas participam da instalação. “Esta cuidadosa seleção inclui os melhores mármores, quartzitos e cristais. Estes materiais suportam uma variedade de texturas e padrões que reproduzem a beleza sensorial que experimentamos na natureza”, destaca Vivian.

Outra presença marcante na Design Re.Evolution é a Roca. A empresa apresenta o Nutura, um pavilhão desenhado pela arquiteta catalã Benedetta Tagliabue – EMBT Architects, inspirado na luz e texturas do Mediterrâneo. Uma passagem sinuosa e multissensorial entre paredes onduladas de madeira e cerâmica revela torres e persianas que criam um jogo de luzes, sombras e texturas.

Com a proposta de reviver a natureza e prestar uma homenagem à arquitetura de Barcelona no século 20, o nome do pavilhão é uma mistura das mais recentes coleções globais da Roca, Nu, desenhada por Inma Bermúdez, e Tura, por Andreu Carulla. Uma referência sutil a essas duas novas coleções pode ser encontrada no chão do pavilhão composto por azulejos cerâmicos do ceramista Toni Cumella. Combinando tecnologia e tradição, Cumella criou azulejos com desenhos alegóricos da Nu e Tura. Os dois materiais naturais do estande contrastam com uma criação digital dos artistas Julia Ippolito e Joe Mortell. “Metaverso Mediterrâneo: uma viagem onírica” apresenta uma terceira coleção de banheiros, Ona, através de um mundo surrealista de imagens cativantes inspiradas pela paisagem, cores e luz do Mediterrâneo.

Euroluce

Após um hiato de quatro anos, a Euroluce retorna para a sua 31ª edição. A feira bienal teve seu layout redesenhado pelo estúdio Lombardini22 e chega com o conceito “A cidade da luz”. O coração do evento será a Aurore, uma grande praça e arena para experiências imersivas e reflexivas e palco de diversas palestras, projetada pelo Formafantasma.

Samsung & Toiletpaper

A Samsung anuncia uma coleção colaborativa com o TOILETPAPER, estúdio criativo fundado pelo artista Maurizio Cattelan e o fotógrafo Pierpaolo Ferrari. A coleção carrega o estilo disruptivo do escritório italiano em quatro painéis do refrigerador Bespoke. Os modelos estarão expostos no TOILETPAPER Home, localizado na via Giuseppe Balzaretti, 4, compondo o FuoriSalone.

Etel

Na galeria permanente da Etel em Milão (via Pietro Maroncelli, 13), a marca celebra os 100 anos do design brasileiro com um manifesto sobre os complexos sistemas do design, e porque uma cadeira nunca é, na verdade, apenas uma cadeira. Por lá, também será apresentada a reedição da mesa GS1, de Giuseppe Scapinelli, acompanhada de lançamentos de designers como Jorge Zalszupin, Oscar Niemeyer, Etel Carmona e Claudia Moreira Salles.Já na galeria de número 12, logo em frente, terá lugar o espaço temporário Arthur Casas por Etel, onde será lançada a nova coleção assinada pelo arquiteto e designer para a marca, composta por um conjunto de mesas de centro chamadas Bala Soft e uma série de luminárias.

Fendi

A Fendi cria vitrines especiais em sua boutique localizada na Piazza della Scala com uma configuração concebida em colaboração com o designer holandês Joost van Bleiswijk. Arcos tubulares metálicos, em diferentes seções, correm continuamente ao longo do perímetro da Casa Fendi, criando jogos de perspectivas e projeções. Combinando valores ambientais e artesanais, a Fendi escolhe as formas ousadas e linhas fortes de Joost, para criar um novo design de cenário trabalhado à mão feito de aço inoxidável industrial bruto. Os arcos tubulares das janelas tornam-se pano de fundo para os móveis da nova coleção Fendi Casa que conta com peças especiais desenhadas por Louis Poulsen, Toan Nguyen, Dimorestudio e Cristina Celestino.

Salone Satellite

O designer alagoano Tavinho Camerino tem como uma das suas principais características apostar na união de técnicas tradicionais que evidenciam as raízes do feito à mão de comunidades locais de Alagoas às inovações industriais. E é justamente esse DNA que o profissional irá apresentar em mais uma edição do Salone Satellite, realizado de 18 a 23 de abril. Durante o evento, o designer apresenta a coleção Arreio de design experimental com uso de elementos encontrados em feiras livres no sertão de Alagoas. As três peças: Luminária Rebenque, Poltrona Arreio e Luminária Cabra foram criadas com novos usos para as tradicionais ferramentas de vaqueiro, como chicotes que conduzem o gado no campo e arreios de pendurar sinos nas vacas.

Quem também marca presença no Salone Satellite são os alunos das unidades brasileiras do IED que foram convidados para participar do Salone Satellite. A curadoria do espaço da instituição educacional é assinada por Alê Salles, Coordenador de Graduação/Pós em Design de Interiores e Design de Mobiliário (IED SP).

LG & Moooi

Com tema “Uma Vida Extraordinária”, a exposição multissensorial apresenta os modelos da LG OLED Objet Collection. Nela, as TVs são expostas como obras de arte juntamente com objetos e interiores criativos assinados pela Moooi. A mostra faz parte do Salão do Móvel de Milão.

Kohler

A mostra The Creator’s Journey apresentada pela Kohler revela a parceria com quatro artistas selecionadas para criar uma coleção global de edição limitada de 12 modelos de produtos para banheiros. As talentosas criadoras receberam liberdade criativa para incorporar suas expressões visuais nos produtos da Kohler – o vaso sanitário inteligente Numi 2.0 e a cuba Brazn.

Cada produto da coleção terá 150 unidades produtivas, em homenagem ao ano de aniversário da Kohler. As artistas convidadas são Ziling Wang, Pushpa Kumari, Elle e a brasileira Ananda Nahú. A empresa também apresentará uma escultura aérea assinada por Janet Echelman, e uma experiência de design controlada pelo usuário no Palazzo del Senato durante Fuorisalone em Milão.