Vigas expostas trazem um toque industrial a este apartamento no Rio

Localizado no bairro de São Conrado, Rio de Janeiro, este apartamento de 90 m² passou por uma transformação completa, comandada pelos arquitetos Anna Fadul e Gregory Copello. A principal característica do projeto é a fusão entre funcionalidade, design e conforto, como pediram os moradores.

Os clientes, aliás, gostam de receber familiares e amigos e, por esse motivo, uma ampla área social para recebê-los confortavelmente era uma de suas expectativas com a reforma. Pensando nisso, o layout do lugar foi completamente repensado para criar ambientes sociais amplos, ventilados e que favorecessem a entrada de luz natural.

Além disso, para trazer ainda mais amplitude e leveza ao lugar, os arquitetos planejaram a retirada de todo o forro de gesso, com o objetivo de aumentar o pé direito, deixando a laje e as vigas de concreto aparentes, trazendo um toque rústico ao espaço.

A decoração do living partiu da escolha do sofá cinza, de quase cinco metros. Foi em torno dessa peça que, aos poucos, surgiu uma paleta de cores suave. Os profissionais criaram uma base neutra com tons de branco, azul e cinza, além de trabalharem com texturas e alguns pontos de cor para dar contraste.

As paredes foram pintadas com tinta de efeito cimento queimado, que se mesclam suavemente com o banco feito de madeira e revestido de porcelanato. O destaque ficou por conta da tela azul, do artista J Mangabeira, e para o tom mais escuro do painel de madeira vazado.

De acordo com o desejo dos moradores, cozinha, sala de jantar e living foram integrados, criando um único ambiente arejado, iluminado e amplo. Para esse resultado, muitas paredes foram removidas e também foram retirados os corredores que levavam aos demais cômodos.

Nesta nova planta, quase nada restou da original — apenas as colunas de hidráulica do prédio foram mantidas. A ilha do ambiente, ao se conectar a mesa de jantar, contribui para os momentos de confraternização, além de ter papel essencial na delimitação dos ambientes, já que tantas paredes vieram abaixo. “Colocamos a cozinha no quadrante central do apartamento, assim foi possível garantir a fluidez e proporcionar uma nova dinâmica de uso”, destaca Anna Fadul.