Em Londres, Balenciaga inaugura loja com arquitetura em estado bruto

Atualizado em 27 out 2021, 09h59 - Publicado em 28 out 2021, 09h00

Na contramão do que se imagina para um mercado de luxo, no qual a Balenciaga está inserido, a grife renovou sua principal loja em Londres e apresentou uma arquitetura bruta, com superfícies envelhecidas e desgastadas e elementos de construção expostos.

A loja tem um endereço badalado, a Sloane Street, um destino de compras de luxo no oeste de Londres, e inaugura um novo conceito para os espaços físicos da marca. Distribuído em dois andares, num total de 722 m², o espaço foi inspirado nos canteiros de obra. “Isso introduz o que chamamos de Arquitetura Bruta. Tem elementos de canteiros, projetos de engenharia civil e espaços abandonados, mas equilibrados com detalhes mais delicados”, afirma um porta-voz da Balenciaga.



O exterior da loja segue o mesmo conceito, com grandes janelas do chão ao teto colocadas entre faixas de concreto envelhecido que ligam a fachada da loja às estruturas do entorno.

No interior, o concreto desgastado cobre predominantemente as paredes, pisos e tetos. Colunas manchadas e rachadas são espaçadas entre os pisos de concreto patinado, criando a aparência real de um canteiro de obras. Quando não aparecem inacabados em concreto aparente, o piso exibe grandes painéis de vidro que revelam os escombros, entulhos e resíduos de construção.

O elevador foi envolto em um bloco inacabado e coberto por marcações de construção. Ao redor dele, o espaço de varejo exibe estantes de concreto propositalmente manchadas que exibirão os acessórios da Balenciaga.

Uma escada escura no centro da loja também dá acesso ao andar superior. Suas paredes são revestidas de concreto escurecido, enquanto o teto é coberto por uma superfície translúcida que difunde a luz azul e branca para imitar a luz do dia. “Existem superfícies ásperas não tratadas, grafites desbotados, fissuras e falhas, sistemas de ventilação expostos, cabos visíveis e também luminárias polidas e telas de alta tecnologia”, disse o porta-voz.