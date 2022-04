Bons sonhos: veja ideias para deixar sua cama ainda mais confortável

Chegar em casa após um dia exaustivo e se esparramar na cama é, definitivamente, um dos pequenos prazeres da vida adulta. A composição de móveis, cores e revestimentos do quarto ajuda a criar um clima convidativo, mas é no leito que está o ponto alto do relaxamento – quem nunca desejou uma cama daquelas de hotel cinco estrelas para chamar de sua? Antes de sair comprando dezenas de travesseiros, porém, se atentar aos tecidos e texturas é essencial.

Inspirado pelo hygge, filosofia dinamarquesa que remete ao conforto, o quarto acima traz cores neutras para despertar tranquilidade. O uso de tecidos bouclé e veludo no mobiliário, e linho e algodão na roupa de cama somam à estética. “A intenção não foi destacar a cama, mas mesclá-la com o restante do quarto usando o tom sobre tom”, explica a designer de interiores Fernanda Olinto (@fernanda.olintodesign), que assina o projeto acima.

Essa união de tonalidades também aparece no trabalho de Shirlei Proença (@shirleiproenca), da foto acima. “Como a cabeceira é da mesma cor da parede, a cama aveludada fica discreta”, detalha.

O oposto acontece no quarto reformulado por Ana Toscano (@anatoscanoarquitetura): a base branca da marcenaria em laca e madeira freijó destaca a cabeceira, assinada por Roberto Benedicto, e a roupa de cama terrosa, que aquece o espaço.

Toque leve

Um bom tecido é o carro-chefe de uma cama atraente – ele precisa ser confortável aos olhos e ao toque. “O linho é perfeito para o clima tropical por ser resistente, leve e fresco. Se optar pelo algo dão, é importante prestar atenção à quantidade de fios: quanto maior o número, mais agradável”, explicam Joyce Alves e Tatyane Bernardes, fundadoras da @casa.tropico, marca das roupas de cama que aparecem nos projetos de Shirlei Proença e Ana Toscano.

A dupla indica fugir de tecidos que misturam materiais sintéticos, como poliéster, malha e microfibras. “Além prejudicarem o meio ambiente, duram menos e não proporcionam o mesmo conforto”, explicam.

Harmonize

A chegada das baixas temperaturas traz uma maior criatividade na composição. Projetado por Isabella Nalon (@isabellanalon), o quarto à esquerda recebeu tecidos quentes com texturas e estampas diferentes para evitar o visual monocromático. “As almofadas de tricô e lã foram inseridas de um jeito mais despojado e assimétrico. A intenção era dar um toque jovem, como o morador desejava”, comenta a arquiteta.

Por outro lado, existe a possibilidade de criar o efeito usando tonalidades dentro de uma mesma paleta, como fez Marina Carvalho (@marina.carvalho.arquiteta). No quarto acima, os tons de verde e cinza dão continuidade ao trabalho das artistas Adriana e Carlota (@adrianaecarlotaatelier), que produziram o painel de parede floral.

Para não errar na escolha das almofadas, as sócias da Casa Trópico indicam respeitar as proporções da cama e das almofadas, em quantidade e tamanho. Na composição, Fernanda Olinto mostra que, para preencher a cama sem pesar, vale apostar em almofadas ou travesseiros grandes e de base neutra. “Depois, vá reduzindo os tamanhos e varie as texturas”, aconselha.

Dormindo nas nuvens

Com ares de refúgio, o quarto ao lado foi projetado pelas arquitetas Amanda Saback e Ana Luiza Veloso (@traama.arq), na CASACOR Brasília, e propõe um retorno àquilo que é essencial. O reflexo desse conceito está na cama Origem, da @reveevoficial, assinada pelo arquiteto Felipe de Medeiros e pela designer Susane Raiter.

Em sintonia com a proposta de uma arquitetura orgânica, a cama mais baixa com linhas arredondadas recebe um colchão elevado. “As laterais da cabeceira ‘abraçam’ a estrutura, tornando a peça mais aconchegante”, explica Susane.

Em contrapartida, o projeto das arquitetas do estúdio @maraudesign, para a CASACOR Minas Gerais (acima), aposta nos acabamentos rústicos sem deixar de lado o visual reconfortante. A cama Piano, também da Reveev, foi inspirada no arquiteto italiano Renzo Piano, conhecido por sua abordagem refinada.

A combinação das pedras na parede e o couro caramelo com o enxoval em cambraia de linho branco cria a perfeita harmonia para uma ótima (e linda) noite de sono.

