Dia das Crianças: ideias de quartos infantis cheios de diversão!

São tantos os temas, cores e inspirações para planejar um quarto infantil que fica até difícil decidir. Mas, o mais importante é fazer escolhas que garantam conforto, segurança e, principalmente, diversão para os pequenos. A seguir, mostramos quatro projetos lindos. Confira!

Coube tudo em apenas 8 m²

Criado pelo arquiteto Guilherme Galvão e engenheiro civil Douglas Alexandre, do escritório GG Arquitetura, para o menino João Bernardo, de 5 anos, este quarto infantil tem apenas 8 m², mas não faltou criatividade por aqui.

Com estrutura em metalon galvanizado na cor laranja, a cama aérea tem um clima de casinha ou cabana suspensa que deixou a área de dormir mais lúdica e acolhedora. Já o espaço livre embaixo dela, foi usado como área de estudos, planejada para acompanhar o crescimento do pequeno.

Nesta fase, João usa uma mesa pequena e solta, com medidas apropriadas ao seu tamanho. Quando crescer mais, ele poderá dispor da bancada de estudos rente à parede, que já faz parte da marcenaria da cama. O revisteiro de piso sob a janela ajuda a organizar os muitos livros que o menino adora ler, deixando tudo à mão e fácil de encontrar.

Para duas irmãs

As donas deste quarto (uma menina de 8 e outra de 4 anos) dormiam em espaços separados, mas decidiram dormir juntas. “Foi uma escolha das irmãs dormirem juntas. Por isso, fiz uma cama em L, onde cabem as duas. Elas têm o hábito de leitura, então na cabeceira da cama tem um porta-livros acoplado de fora a fora”, explica Beatriz Quinelato, que assina o projeto.

A ideia era fazer uma decoração bem com jeito de menina, mas sem ficar com ar de quarto de bebê. “Pensei em algo mais atemporal, para quando elas crescerem, as camas possam ser usadas, mas com a opção de tirar o espelho, a menininha e ambiente se tornar um quarto de adolescente”, diz.

O maior destaque aqui é a menininha com o balão com luz embutida, que dá o chame para o projeto.

Com escorregador, casinha e macramê

O principal pedido dos pais das duas irmãs, donas deste quarto, era que tivesse uma mesa de estudos. Além disso, era preciso ter entretenimento duas mesmo de idades diferentes (3 e 7 anos) e que, de alguma forma, isso pudesse contribuir para a amizade e cumplicidade delas.

A mesa, além de ser multifuncional, porque pode ser usada para estudar e como penteadeira, tem ajuste de altura para que acompanhe o crescimento das crianças.

Outro ponto alto do projeto é a cama superior em formato de casinha e com escorregador. “Um detalhe especial é que toda a proteção da casinha é feita de macramê, trançado mão, no local, pela Luiza do @ateliementha , em corda de algodão. Com isso, parece uma renda e permite passar a iluminação e ventilação para a cama”, explica Beatriz Quinelato, que também assina este projeto.

Tons neutros e clima lúdico

Assinado pelo escritório Très Arquitetura, este quarto de 16 m² pertence a dois meninos, de 4 e 6 anos. Aqui, os tons cinza, mostarda e marinho compõem a paleta atemporal e um detalhe chama a atenção no projeto: a estampa da colcha foi reproduzida em uma proporção maior para o desenho geométrico da parede.

As camas receberam, ainda, casinhas para dar um toque lúdico ao espaço e estimular a criatividade nas brincadeiras. No lado oposto, uma estante com nichos e gavetas para deixar tudo organizado.

Quando os irmãos têm idades diferentes, uma dica das arquitetas é apostar em decorações sem temas, com composição de tecidos com tramas e texturas neutras, podendo até mesclar cores bem diferentes.