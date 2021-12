CASACOR: 13 lindos modelos de cabeceiras para você se inspirar!

Existem elementos que, apesar de não protagonizarem, são muito marcantes quando pensamos em algum ambiente: bancada e cozinha, rack e sala de estar, e por aí vai. Quando pensamos em um projeto de quarto dificilmente ele não irá contemplar a decoração da cabeceira.

As cabeceiras são elementos importantes para trazer uma sensação mais acolhedora e aconchegante para o quarto. Elas nasceram a partir da necessidade de incluir uma estrutura que evitasse o contato do morador direto com a parede do quarto durante o sono. Hoje, ela segue desempenhando esse papel, mas também auxilia na decoração do ambiente.

A seguir, selecionamos 9 cabeceiras que marcaram presença nas mostras da CASACOR de 2021, e se destacaram por aliar funcionalidade e estilo para os ambientes. Inspire-se!

Suíte Lite, por Igor Zanon

Há quem diga que o couro não é uma peça tão confortável para integrar o quarto, mas o arquiteto Igor Zanon provou o contrário ao trazer uma cabeceira de couro desenhada por ele mesmo que transmite leveza e é bastante confortável. A mistura entre o couro e o painel de MDF jequitibá trouxe um contraste harmonioso para o projeto.

Casa Å Leve, por Gustavo Martins

A reflexão acerca das novas formas de habitar e também a busca pela leveza em períodos tão turbulentos inspiraram Gustavo Martins a criar um quarto que foca na reconexão do indivíduo. O arquiteto apostou em uma cabeceira estofada com pontas arredondadas; na traseira, um painel de madeira de ponta a ponta dispõe de espaço para livros e obras de arte, aliando funcionalidade, praticidade e estética.

Suíte de Hóspedes, por Angela Leite Barbosa e Daniel Marques Mendes

Um visual praiano foi a aposta da Suíte de Hóspedes assinada por Angela Leite Barbosa e Daniel Marques Mendes e para trazer essa atmosfera calorosa e acolhedora, os especialistas apostaram em uma cabeceira de madeira simples, cuja parede possui uma pintura que lembra as ondas do mar, o que garante um clima de mais harmonia e descanso para os visitantes.

Loft do Colecionador, por Camila Bittencourt

A decoração da cabeceira, especialmente em um loft, precisa estar em harmonia com o restante dos ambientes, e nesse caso, Camila Bittencourt deu aula de como fazer isso. O Loft do Colecionador é um espaço voltado para a contemplação da arte e de tudo que é belo, e a arquiteta apostou em uma “cabeceira dupla”, em que o painel estofado tem um estilo mais artístico e de vanguarda, enquanto a cabeceira mesmo segue uma linha mais minimalista e discreta – um contraste poderoso e cheio de estilo.

Casa Wabi Sabi por Daniel Wilges

A sustentabilidade e o estilo Wabi Sabi guiaram Daniel Wilges para criar um espaço inesquecível. A cabeceira de palha se destaca por seu aspecto mais rústico, que remete à algo mais primitivo, e ganha destaque no espaço de predomínio minimalista.

Quarto Suna Reveev por OSA Arquitetura

A cabeceira mestre faz parte de uma estrutura elegante que acomoda confortavelmente o colchão e reforça um estilo minimalista no ambiente. A OSA Arquitetura apostou em um mix de texturas para trazer uma experiência sensorial à CASACOR Santa Catarina 2021, e para a cabeceira, o uso de um tecido que convida ao toque foi mais do que bem-vindo!

Casa LG ThinQ, por Guto Requena

Com uma atmosfera totalmente futurística, a Casa LG ThinQ se destacou pelo uso de tecnologia e de trazer reflexões a cerca das moradias do futuro. Com uma textura ripada, que vai desde o design da cama até a elaborada cabeceira, a estrutura rouba os olhares do quarto e surpreende os visitantes. Ao mesmo tempo, para dar mais suavidade, Guto Requena optou por uma tonalidade mais sóbria na cama como um todo.

Casa UP por UP3 Arquitetura

Madeira, pedra e argila foram elementos que entraram em cena no projeto da UP3 Arquitetura para a CASACOR Rio de Janeiro com o objetivo de resgatar o primitivo. A cabeceira eleita seguiu uma linha clássica e poderosa, que harmoniza bem com os elementos naturais, tem uma textura de fibra natural e uma cor mais leve para harmonizar com o restante da decoração.

Simplesmente Dourado, por Brunete Fraccaroli

Luminosidade e delicadeza são as característica mais marcantes do quarto assinado por Brunete Fraccaroli para a CASACOR São Paulo 2021. Uma cabeceira estofada que vai de ponta a ponta do quarto e acomoda outros itens além da cama (como a mesa de cabeceira) é abrigada por um painel vazado e assimétrico cheio de personalidade e que traz mais graça e textura ao décor do quarto.

Estúdio Terra, por Beatriz Quinelato

Beatriz Quinelato fez uma verdadeira homenagem ao Brasil em seu espaço batizado como Estúdio Terra. O espaço contou com diferentes peças assinadas por designers brasileiros para dar um ar mais tropical e nativo ao ambiente. A cabeceira contribui, com uma aparência simples e natural, que convida os moradores a habitar o quarto com o “pé no chão”.

Aconchegos Portinari, por Très Arquitetura

Delicadeza e elegância marcaram o quarto do projeto assinado pela Très Arquitetura na CASACOR São Paulo, e para trazer um elemento da moda, o trio apostou em uma cabeceira de palha e madeira clara, um mix harmonioso e que transmite elegância e calmaria.

Quarto do Casal, por Paola Ribeiro

O aconchegante quarto de Paola Ribeiro para a CASACOR Rio de Janeiro deste ano apostou em uma atmosfera neutra e uma cabeceira deslumbrante em madeira. As pontas arredondadas trazem um “quê” de inovação sutil à peça, que se destaca por sua elegância.

Home 201, por Aclaene de Mello

A decoração da cabeceira reforçou um estilo contemporâneo e harmonioso no loft de Aclaene de Mello. As pontas arredondadas são marcadas com um tom de marrom que é revelado nas “dobradiças” da cabeceira, o que destaca a estrutura e traz ainda mais graça para o ambiente.