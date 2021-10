Decoração com palha: 11 espaços da CASACOR SP apostam na tendência

Atualizado em 14 out 2021, 13h26 - Publicado em 19 out 2021, 09h00

Por Yeska Coelho/CASACOR Atualizado em 14 out 2021, 13h26 - Publicado em 19 out 2021, 09h00

A tendência de trazer a natureza para dentro dos lares com o objetivo de oferecer mais aconchego e harmonia para os espaços se refletiu em uma série de iniciativas, como incluir plantas nos ambientes, tons terrosos nas paredes, no mobiliário e também na decoração com palha e outras fibras naturais.

Especialmente neste momento, quando a maioria das pessoas passaram a procurar por mais conforto e aconchego em suas casas, o uso de palha remete a algo mais simples e em contato com o meio ambiente. Além de tudo, acaba sendo um material “eco friendly” já que não precisa de uma extração agressiva de sua matéria-prima na natureza.

O acabamento traz um charme todo especial para o ambiente e a boa notícia é que se trata de uma matéria-prima bastante flexível, ou seja, pode ser usada para diferentes finalidades, desde o forro de teto, acento de uma cadeira – a tradicional palhinha – até o uso em luminárias ou cabeceiras. A seguir, você vai poder ver toda essa praticidade com seus próprios olhos. Selecionamos 11 ambientes que fizeram bonito na mostra CASACOR São Paulo 2021 para você se inspirar!

1- Café Petra – Weiss Arquitetura

Mesmo se tratando de um elemento natural, o uso da decoração com palha não precisa ser algo que grite ser artesanal. Se o desejo é transmitir requinte, é possível investir no elemento para dar um toque de aconchego, sem abrir mão da sofisticação. Quem prova isso é a Weiss Arquitetura com o Café Petra, que utilizou um aparador com palhinha que esbanja charme e elegância para compor o ambiente e trazer uma atmosfera mais natural.

2- Aconchegos Portinari – Très Arquitetura

A natureza foi incorporada aos espaços com o objetivo de transmitir tranquilidade e calmaria. A palha é uma forma de agregar essas qualidades e ainda compor o espaço de maneira surpreendente. Nesse espaço assinado pela Très Arquitetura para a CASACOR São Paulo 2021 a cabeceira de palha traz uma textura inovadora em um ambiente composto por cores e formas clássicas.

3- Estúdio Liberdade – Pedro Luiz de Marqui

Os materiais brasileiros e naturais ganharam protagonismo no Estúdio Liberdade, projeto assinado por Pedro Luiz de Marqui para a CASACOR SP 2021. A ideia era criar um espaço eco friendly, cujos materiais fossem o menos agressivos à natureza possível. Nesse contexto, a decoração com palha foi uma grande aliada, e fez bonito nas cadeiras do ambiente.

4- Casa Ninho – SP Estúdio

Além das cadeiras, é possível inovar ainda mais, e usar a palha como assentos nas banquetas da cozinha. Essa foi a ideia do SP Estúdio, que queria trazer o elemento sem muito destaque, para dar mais suavidade e elegância, como também um toque de estilo para o ambiente.

5- Ateliê de Taipa – Buriti Arquitetura

A Buriti Arquitetura também apostou na cadeira de palha para compor um ambiente elegante que traz a natureza como uma ferramenta para aliar conforto e tranquilidade. Isso é refletido no uso de plantas e também da parede toda revestida por pedra, elementos que assim como a fibra natural remetem ao ancestral e primordial.

6- Alameda Jardins – Fabiana Ferré

Fabiana Ferré criou o espaço Alameda Jardins para ser um verdadeiro refúgio de descanso, e a decoração com palha entrou em cena para trazer uma atmosfera mais natural e tranquila ao ambiente, com destaque merecido para as luminárias arrojadas. Outras fibras naturais e tecidos finos foram incorporados ao ambiente para contribuir ainda mais com o décor.

7- Espaço Kairós – Érica Salguero

A madeira clara e a palha estão se mostrando como uma dupla extraordinária para a decoração de interiores, e pensando nisso, a arquiteta Érica Salguero apostou no material para o quarto principal, tanto na cabeceira como também na recamier de madeira ao pé da cama. O elemento contribuiu para a construção de um ambiente charmoso e iluminado.

8- La Gruta – Paco Alvarez

O ambiente La Gruta de Paco Alvarez mostra que mesmo em uma atmosfera mais densa, com paletas mais escuras, é possível apostar na palha para trazer elegância. Diferente de tudo o que se espera, o arquiteto apostou em um ambiente cheio de elementos que remete às origens da humanidade, como se o espaço fosse uma “caverna chique”. Originalidade, carisma e com muita personalidade, o ambiente apostou nas cadeiras de palha para trazer um toque contemporâneo.

9- Living Galeria Perspectiva – Ana Weege

Ambiente marcado por cores fortes e formas inusitadas, o Living Galeria Perspectiva assinado por Ana Weege utiliza a palha para trazer sofisticação. A cadeira de palha isolada não passa nem um pouco desapercebida, e ajuda a trazer um pouco de sobriedade e leveza em um ambiente marcado por cores e texturas fortes.

10- Restaurante Terraço – Tufi Mousse

No restaurante da mostra que é operado pelo Badebec destaque para a bancada do bar que é iluminada por pendentes com cúpulas feitas de palha.

11- Loft do Colecionador – Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz

Além das obras de arte, o Loft do Colecionador revela peças assinadas por nomes importantes do design nacional. Observe a dupla de poltronas de madeira e as mesas de centro com tampo de palhinha assinadas por Gustavo Bittencourt.