Despensas walk in: 4 ambientes espaçosos para se inspirar

Nos imóveis supercompactos, a marcenaria inteligente é a chave para armazenar com organização alimentos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Mas para quem tem a sorte de uma metragem mais generosa, vale a pena investir nas despensas walk in, ou seja, ambientes para armazenar alimentos e que são adentráveis.

O ambiente pode ter prateleiras para manter tudo à vista ou ser composto por vários armários. Em alta, as portas de vidro canelado separam o cantinho de armazenamento da cozinha e garantem a privacidade do ambiente para aqueles dias em que rola uma baguncinha.

Projetos de despensas walk in

1) Despensa com destaque para a marcenaria

O antigo quarto de serviço deste apartamento foi transformado em uma despensa com ares de marcenaria.

A reforma executada pelo escritório Angra Design previu portas de vidro e prateleiras iluminadas por LED.

Continua após a publicidade

2) Despensa em estilo industrial

Projetada pelo Studio 92 Arquitetura, a despensa com 10 m² é repleta de armários com portas com boiserie contemporâneo e prateleiras de madeira natural.

O teto de concreto e eletrocalhas aparentes garantem o ar industrial do projeto.

3) Ambiente acolhedor

O antigo banheiro de serviço foi transformado em despensa após a reforma orquestrada pelo Degradê Arquitetura.

Para o ambiente com ares de closet, as portas de vidro canelado incolor foram combinadas às paredes com textura de concreto aveludado.

4) Décor retrô

Neste projeto assinado pelo MNBR Arquitetura, a despensa separada por porta de ferro e vidro canelado possui piso de caquinho feito reutilizando as peças de cerâmica que estavam instaladas nos banheiros antigos do apartamento.

Continua após a publicidade