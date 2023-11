Como escolher o papel de parede para sofisticar ambientes

Os papéis de parede são grandes aliados da decoração, capazes de transformar completamente um ambiente. E para quem busca um estilo elegante, não faltam opções de padrões, texturas e cores que podem criar atmosferas refinadas e sofisticadas, adicionando um toque de personalidade e estilo ao seu espaço.

“Um dos atributos mais destacados do papel de parede reside na sua capacidade de transformar integralmente o ambiente sem a necessidade de intervenções estruturais”, explicam Vanessa Paiva e Claudia Passarini, da Paiva e Passarini Arquitetura.

“Recomendamos a contratação de um instalador profissional, embora seja possível que o próprio morador realize a instalação, dado que se trata de um processo relativamente simples.”

Sofisticando o ambiente com papel de parede

Cada design tem o poder de influenciar visualmente o ambiente. Padrões mais sutis e monocromáticos podem adicionar uma elegância discreta, enquanto estampas mais ousadas e complexas podem criar uma atmosfera vibrante e luxuosa.

A habilidade de equilibrar os padrões com a mobília e os elementos decorativos é essencial, permitindo criar uma harmonia que eleva o espaço, adicionando um toque de refinamento e estilo.

Continua após a publicidade

“A escolha adequada da estampa é um fator determinante. A principal consideração reside na amplitude da sua versatilidade, permitindo a incorporação de informações além da cor no espaço, o que significa que diversas situações podem ser abordadas com base na estampa escolhida”, explicam as especialistas.

Papéis de parede que incorporam texturas são especialmente valorizados devido à capacidade de transmitirem uma sensação de realismo, proporcionando um resultado esteticamente sofisticado, completam Vanessa Paiva e Claudia Passarini.

“Aquelas que reproduzem fielmente materiais naturais, como couro ou palha, conferem uma autenticidade notável ao ambiente. Da mesma forma, os modelos pintados à mão oferecem uma estética elegante”.

Assim como o tapete e a cortina, o papel de parede desempenha um papel fundamental na composição visual da residência, contribuindo significativamente para a definição e a personalização das características específicas do ambiente.

Continua após a publicidade

Para não errar na escolha do papel de parede

Para evitar a sensação de aperto ou redução visual ao colocar um papel de parede, vale considerar a escala e o padrão da estampa. Optar por desenhos em proporções menores ou linhas verticais pode ajudar a criar uma sensação de altura no ambiente, ampliando visualmente o espaço.

Além disso, manter uma paleta de cores equilibrada e não sobrecarregar todas as paredes com papel pode evitar uma sensação de sufocamento no espaço.

“Se almejamos refinamento, é aconselhável evitar estampas de caráter infantilizado, embora isso não exclua a utilização de cores ou padrões florais”, explicam as especialistas.

Há espaço para ousar com formas geométricas, abstratas e outras abordagens criativas. Mas “é claro que a instalação também exerce considerável influência no resultado final”, completam.

A escolha por designs mais arrojados e não convencionais pode oferecer uma estética diferenciada ao ambiente, mas o cuidado na hora de instalar e a precisão são aspectos determinantes para garantir que o resultado final corresponda com as expectativas desejadas.

Continua após a publicidade