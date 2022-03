Estantes da CASACOR ensinam a organizar a vida em diversos estilos

1/11 Larissa Lóh - Suíte Relicário. CASACOR Paraná 2021. (Eduardo Macarios/CASACOR) 2/11 Denise Leal Ribas, Carolina Leal Ribas, Luana dos Santos Luciano e William Greboge - Living Las Condes Arauco. CASACOR Paraná 2021. (Eduardo Macarios/CASACOR) 3/11 Nildo José - Casa Olaria. CASACOR São Paulo 2021. (MCA Estúdio/CASACOR) 4/11 Elias Petruço - Ser Estar Ceará. CASACOR Ceará 2021. (Victor Eleuterio/CASACOR) 5/11 Anna Paula Melo - Ventura Casa Serena. CASACOR Goiás 2021. (Edgard César/CASACOR) 6/11 Mariana Mendonça e Shoraya Canedo - Casa de Raiz. CASACOR Goiás 2021. (Edgard César/CASACOR) 7/11 Lia, Felipe e Betina Siqueira – Espaço III Pequena Sala de Estudos. CASACOR Rio de Janeiro 2021. (André Nazareth/CASACOR) 8/11 Mario Santos - Sala de Arte “Contemplação". CASACOR Rio de Janeiro 2021. (André Nazareth/CASACOR) 9/11 Matheus Lima - Sans Tache. CASACOR São Paulo 2021. (Renato Navarro/CASACOR) 10/11 Andrezza Alencar - Studio Raiz. CASACOR São Paulo 2021. (Evelyn Muller/CASACOR) 11/11 Gustavo Augusto, Laís Sampaio e René Parente - Suíte da Liz. CASACOR Ceará 2021. (divulgação/CASACOR)

Colecionadores, leitores ávidos e aqueles que possuem muitos prêmios ou obras de arte para exibir podem considerar investir em uma estante para sua casa. Versáteis e adaptáveis para as mais diversas ocasiões, as estantes podem ser usadas não só para expor seus objetos com valor emocional, como também para dividir ambientes e dar um charme extra à decoração.

Engana-se, porém, quem acha que as estantes devem ficar restritas à sala de estar ou escritório: é isso o que mostram os 27 ambientes da CASACOR 2021, que levam as estantes para a cozinha, a sala de jantar e até a área externa. Inspire-se na galeria acima!