Interior e exterior tornam-se um só na Casa Sui da CASACOR Minas

A fluidez dos ambientes da Casa Sui, projeto assinado por Nídia Duarte para a CASACOR Minas Gerais 2022, vem da naturalidade com que o interior e exterior são integrados. Aos pés da Serra do Curral, em Belo Horizonte, o projeto valoriza a paisagem natural através de portas tramadas manualmente, que não só convidam a natureza para dentro, como contribuem com a circulação de ar e dispensam o uso de luzes artificiais durante o dia.

O nome “Sui” vem da expressão em latim Sui Generis e traz ideia de particularidade em respeito às diferenças individuais.

A estrutura da residência é toda suspensa e se acomoda no terreno com suavidade. Explorando texturas e elementos naturais, muito verde e tons neutros, os ambientes foram pensados para aproveitar o dia com clima de verão.

