14 peças de design assinadas pelo elenco CASACOR SP para a mostra de 2022

Criatividade e talento definem o elenco CASACOR São Paulo 2022. Para dar ainda mais personalidade aos seus espaços, os profissionais tiraram suas ideias do papel e, com a ajuda de parceiros, projetaram incríveis peças de design exclusivamente para a mostra paulistana deste ano.

Por isso, a seguir, confira e aprecie essas 14 peças de design assinadas pelo elenco CASACOR São Paulo 2022.

1. Mesa Abaporu, por Lucas Takaoka

Lucas Takaoka projeta a mesa “Abaporu”, uma referência à pintora modernista Tarsila do Amaral. A peça é rodeada pela delicadeza das cadeiras “Teresa”, peça que faz uma homenagem à mãe de Lucas e será lançada durante a CASACOR São Paulo.

2. Sofá e cama, por Gregory Copello

Quem passa pelo ambiente do Gregory Copello se deslumbra com o design do sofá e o conforto da cama, e aí vem a curiosidade: ambas foram desenhadas e executadas pelo próprio arquiteto exclusivamente para a mostra.

3. Mesa Lafi, por Tufi Mousse

Feita em madeira tauari, extraída de áreas de manejo sustentável, a Mesa Alfi desenhada pelo escritório Tufi Mousse Arquitetura foi lançada na CASACOR Santa Catarina 2021 e marca presença na CASACOR São Paulo 2022.

4. Cômoda, por Ana Weege

A mais nova criação de autoria da arquiteta ganha destaque em seu ambiente da CASACOR São Paulo: a cômoda logo na entrada no seu ambiente, que foi executada pela Raízes Móveis e com porcelanato da Ceusa.

5. Mesa em granito, por Pedro Luiz Maqui

O bar super moderno da CASACOR São Paulo 2022 ganhou uma avantajada mesa, que captura o olhar, assinada pelo próprio arquiteto Pedro Luiz Maqui. A peça foi esculpida em granito e por ela corre um curso d’água que desemboca numa cuba.

6. Banco Curvas, por Fernanda Rubatino

Com assinatura exclusiva para a CASACOR São Paulo 2022, a arquiteta Fernanda Rubatino traz o gold do Nescafé para seu Banco Curvas que convida os visitantes a descansarem na companhia de um delicioso café.

7. Tapeçaria Urbano Nova Paulista, por Ricardo Abreu

No Restaurante 00:00, a Tapeçaria Urbano Nova Paulista, assinada por Ricardo Abreu e by Kamy Verde, reaproveita fragmentos têxteis para tecer uma peça totalmente nova e exclusiva exposta na CASACOR São Paulo 2022.

8. Mesa, por Bárbara Dundes

Bárbara Dundes assina o design da mesa apoiada no balcão da cozinha de seu espaço na CASACOR São Paulo. A peça é feita com quartzito da Bahia e pé no quartzito ripado, e apresenta cantos arredondados para mostrar que na vida não devemos ser tão rígidos com nós mesmos.

9. Puff e tapete, por Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia

A ideia do banheiro assinado por Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia para a CASACOR São Paulo é que os visitantes possam relaxar, sentar e apreciar a atmosfera gostosa do espaço durante a visita. Para isso, desenharam um puff de formato orgânico junto com o tapete que exibe estampa em zigue-zague, trazendo movimento ao décor.

10. Espelho Poá, por Beatriz Quinelato

O espelho poá de design autoral da arquiteta Beatriz Quinelato reflete a alma que está no seu ambiente da CASACOR São Paulo 2022. A ideia é que o visitante, ao ver seu reflexo na peça, projete sua história no espaço.

11. Cabeceira estofada, por Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz

Uma cabeceira que percorre toda a parede e abraça o espaço não poderia ter sido pensada e projetada por outra dupla que não fosse o Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz. As cabeceiras max são tendência na CASACOR São Paulo 2022.

12. Sofá Curvo, por Daiane Antinolfi

Na Galeria dos Restaurantes assinado por Daiane Antinolfi um pequeno sofá curvo desenhado pela própria designer de interiores ganha destaque, sendo uma das peças tendências da CASACOR São Paulo deste ano.

13. Pergolado, por Sabrina Salles

Para trazer exatamente o efeito desejado, a arquiteta Sabrina Salles, junto com seu escritório, desenhou o pergolado da entrada que chama a atenção de todos que passam por lá.

Continua após a publicidade

14. Sofá, por Otto Felix

O acolhedor sofá presente no living da Casa LG é de assinatura exclusiva do arquiteto Otto Felix, que também projetou o espaço. Em tom cru e linhas retas, a peça faz jus ao modernismo da década de 1950 que o arquiteto homenageou no espaço.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.

Quando: de 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Horário de funcionamento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h

Bilheteria digital:

https://casacor.byinti.com

Valores dos ingressos

R$81,00 (Terça a Sexta) – Inteira

R$41,00 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$101,00 (Sábado, Domingo e Feriados)

R$51,00 (Sábado, Domingo e Feriados) – Meia entrada

Passaporte (livre acesso em todos os dias de funcionamento da mostra)

R$601,00 (Código de promoção pré-venda não aplicável nesta modalidade)

Compra de ingresso de meia-entrada

Idoso a partir de 60 anos

Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento.

Deficiente e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13).

*Promoção de pré-venda não válida para meia entrada

*Comprovação de meia-entrada será exigida na porta.

Importante:

A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra

Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos.

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com

A CASACOR São Paulo 2022 tem patrocínio Master Deca. Coral é a tinta oficial; LG é o parceiro de tecnologia. A mostra conta ainda com patrocínio local Duratex, apoio local Portinari e Savoy. Casa Riachuelo é o fornecedor oficial de enxovais; Ketel One Vodka é o fornecedor oficial de bebidas; Pottencial é a seguradora oficial; Peugeot é o carro oficial; Nescafé assina como café oficial da mostra. O hotel parceiro da edição é o Radisson e Veja assina como Media Partner oficial do evento.